Европейские фермеры требуют "справедливых" цен

В настоящее время производители молока часто продают его дешевле себестоимости

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В Брюссель, где заседали министры сельского хозяйства Евросоюза, съехались животноводы, чтобы потребовать «справедливого распределения доходов". Некоторые привезли муляжи коров в национальных и европейском флагах. Прежде всего, фермеры требуют принятия общеевропейского постановления, запрещающего продавать молоко по ценам, не покрывающим производственные затраты. Как пояснил глава отраслового профсоюза Кьяртан Поульсен, литр молока в ЕС продается в среднем по цене около 40 центов, а себестоимость производства составляет половину евро:

Мы проверили исполнение испанского закона о «недобросовестной торговой практике», согласно которому запрещено продавать продукцию по цене ниже себестоимости во всех звеньях цепочки. Это касается молока в его перемещении от фермы к предприятию по переработке в розничную торговлю.

В некоторых странах, например в Италии, разрыв между издержками производства и продажной ценой еще больше, говорит Роберто Кавальере, ответственный за молочный сектор аграрной конфедерации Copagri:

В среднем потребность итальянской компании сегодня составляет около 60-65 евроцентов за литр. А наши производители зарабатывают 50. У нас по-прежнему разрыв в 15 центов.

Молочные фермеры также просят Еврокомиссию более активно участвовать в разработке природоохранных мер «Зелёного курса» для агропромышленного сектора.

Корреспондент Euronews Винченцо Дженовезе передает из Брюсселя:

Акция протеста переместилась от здания Европейского парламента к Европейской комиссии. Производители молока вели переговоры по этой теме с еврокомиссаром Янушем Войцеховским. Они хотят усилить давление на институты власти перед выборами в ЕС.