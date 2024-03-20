Европейские фермеры против "зелёной сделки" и дешёвого импорта продовольствия

Заезды тракторов, баррикады из мусора на дорогах, митинги на КПП... Фермеры ряда стран ЕС вышли на акции протеста с требованием "конкретных изменений" в аграрной политике.

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Несмотря заверения Еврокомиссии, польские фермеры возобновили демонстрации протеста против "зелёного соглашения" ЕС и импорта дешёвых продуктов из cтран, не входящих блок.

На среду было запланировано больше 500 акций с участием почти 70 тысяч манифестантов.

Тадеуш Калета, организатор акции протеста:

"Поправки к политике «Зелёного курса», упомянутые Европейской комиссией, - это всего лишь косметический ремонт. Он оставит всех недовольными. Мы хотим более конкретных изменений".

Лукаш Плата, польский фермер:

“Наша обязанность - гарантировать продовольственную безопасность Польши. Когда мы обанкротимся, у общества не будет выбора, люди будут питаться продуктами, импортируемыми из-за пределов ЕС”.

Не все французские аграрии дождались обещанную финансовую помощь в рамках Единой сельскохозяйственной политики (CAP). Уже неделю подъезд к комплексу зданий нефтегазовой компании Total Energies в городе По перекрыт горой мусора. Это дело рук протестующих, которые требуют помимо субсидий, снижения налогов на топливо.

Согласно данным Минсельхоза страны, из 8,6 миллиарда евро помощи не выплачен только миллиард. Фермеры сетуют на бреши в системе выплат.

Арно Гайо, глава ассоциации молодых фермеров (Jeunes Agriculteurs):

"Им надо встряхивать свою администрацию утром, днём и ночью, говорить им: есть обязательства, выполняйте их на местах, нас не волнует, в чём проблема"

К протестам, которые проходят накануне заседания Евросовета, присоединились и чешские фермеры, требуя решить, наконец, давние проблемы, которые, по их мнению, только усугубляют кризис отрасли на национальном и общеевропейском уровнях.

В регионах проходят митинги, заезды тракторов и прочей сельхозтехники.

Некоторые группы демонстрантов отправились к границам, на КПП, чтобы встретиться со своими коллегами из соседних стран.