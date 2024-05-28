Сельскохозяйственный сектор Евросоюза не заинтересован в поставках извне курятины и украинского зерна. Поэтому новые евродепутаты могут усилить протекционистские меры

РЕКЛАМА

Меня зовут Йоханн Барбе, я молочный фермер и член Французского сельскохозяйственного союза. Если бы меня избрали депутатом Европарламента, первое, что я бы сделал, - это пересмотрел бы задачи европейского аграрного сектора. Нужно лучше заинтересовать фермеров в работе на земле. Очень важно обеспечить европейский суверенитет в производстве продуктов питания. Позвольте мне объяснить. Сегодня мы импортируем огромное количество курятины. Нужно создать подходящие условия для наших птицеводов, желающих выращивать кур, так, чтобы при этом потребители могли доверять качеству продукта, который они едят. Он должен соответствовать французским и европейским стандартами. Я также хотел бы отметить, что нам на европейском континенте необходимо производить больше соевого белка. Он нам нужен для производства молочных продуктов, а также для других целей. Такой белок нужен для производства свинины. К сожалению, в Европе пока нет своей сои. А в целом нам нужно определить наилучший курс для европейского сельского хозяйства.

Марта Вчисло из партии "Гражданская коалиция" опасается, что польский продовольственный рынок будет наводнён дешевым украинским хлебом:

Я из Люблинского воеводства, граничащего с Украиной. Для нас главное - безопасность границ, территориальная безопасность и продовольственная безопасность. Польша не должна допустить притока зерна неизвестного качества из Украины. Мы должны знать, что мы едим и что впускаем в Европейский Союз.

Это девятнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.