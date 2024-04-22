Сербы бойкотировали референдум о мэрах

Сербское большинство практически отказалось голосовать на референдуме по вопросу о смещении албанских мэров в 4-х муниципалитетах.

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Референдум в Косове по смещению албанских мэров муниципалитетов с сербским большинством провалился. В воскресенье сербские избиратели фактически бойкотировали голосование: по данным CМИ, только 253 из 46 556 зарегистрированных избирателей проголосовали.

Очевидно, что это гораздо меньше, чем 50%+1 голос, необходимый для того, чтобы референдум был признан завершенным. В одном из четырех муниципалитетов, Звечане, голоса вообще не были поданы.

Сербские активисты призывали бойкотировать референдум. Им откровенно не понравилось введение камер видеонаблюдения на избирательных участках; они также утверждали, что власти использовали устаревшие списки , которые якобы превышали фактическое число избирателей.