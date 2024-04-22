EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Сербы бойкотировали референдум о мэрах

На избирательном участке в Косове
На избирательном участке в Косове Авторское право Bojan Slavkovic/AP
Авторское право Bojan Slavkovic/AP
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Сербское большинство практически отказалось голосовать на референдуме по вопросу о смещении албанских мэров в 4-х муниципалитетах.

РЕКЛАМА

Референдум в Косове по смещению албанских мэров муниципалитетов с сербским большинством провалился. В воскресенье сербские избиратели фактически бойкотировали голосование: по данным CМИ, только 253 из 46 556 зарегистрированных избирателей проголосовали. 

Очевидно, что это гораздо меньше, чем 50%+1 голос, необходимый для того, чтобы референдум был признан завершенным. В одном из четырех муниципалитетов, Звечане, голоса вообще не были поданы.

Сербские активисты призывали бойкотировать референдум. Им откровенно не понравилось введение камер видеонаблюдения на избирательных участках; они также утверждали, что власти использовали устаревшие списки , которые якобы превышали фактическое число избирателей.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Евросоюз призвал Косово и Сербию возобновить диалог

Белград: Сербия отвела часть войск от границы с Косовом

Косово: новый виток противостояния

Референдумы Сербия Косово