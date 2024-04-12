Голосование за Пакт ЕС о миграции и убежище

"О положении Союза": Швейцарию обвинили в нарушении климатической политики. Миграционная реформа ЕС и статус-кво. Вечность по швейцарским часам

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Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Швейцария - страна, о которой мы редко говорим на этом шоу. Конфедерация не является членом ЕС, но занимает первое место по политической стабильности, качеству управления и высоким этическим стандартам.

Она входит в пятерку лучших стран по показателю «устойчивое будущее». Однако на этой неделе по её репутации был нанесён серьёзный удар.

Европейский суд по правам человека постановил, что власти Швейцарии виновны в невыполнении задач климатической политики и поэтому несут ответственность за нарушение права на жизнь своего народа. Решение не включает никаких санкций, но создает важный прецедент, который, вероятно, отразится на будущих исках.

Реакция швейцарского правительства была довольно, скажем так, смиренной.

Президент Швейцарии Виола Амерд:

Устойчивое развитие очень важно для Швейцарии. Биоразнообразие очень важно для Швейцарии. Для Швейцарии очень важна цель достижения углеродной нейтральности. Мы работаем над этим и продолжим делать это изо всех сил в будущем. Это постановление ничего не меняет.

Постановление суда является обязательным, а это означает, что Швейцария должна принять меры. Если Берн их примет, это придаст больше доверия демократической системе.

Завоевание доверия к демократии также стояло в повестке дня Евросоюза на этой неделе. Чтобы обеспечить прозрачность и справедливость предстоящих европейских выборов, почти все политические группы в Парламенте приняли кодекс поведения.

Подписавшие документ стороны особо обязались не создавать, не использовать и не распространять вводящий в заблуждение контент, созданный, например, с помощью искусственного интеллекта.

Брюссель оценил кодекс поведения как важное средство борьбы с высоким уровнем общественного недоверия к европейским институтам.

Вице-предcедатель Еврокомиссии Вера Йоурова:

Что-то прогнило в Брюсселе. Мы должны предпринять решительные меры, чтобы избавить людей от такого ощущения. Иначе они подумают, что нет смысла идти на выборы, поскольку система грязная. Система не грязная.

Миграционная реформа и статус-кво

И как раз в это время система показала, что она может производить значимые результаты.

После нескольких лет переговоров Европейский парламент принял новый Пакт ЕС о миграции и убежище. Ряд содержащихся в нём законов помогут и реформировать общую миграционную политику, и закрепить статус-кво.

Тем не менее, компромисс не везде получил хорошую оценку. Некоторые хотели ещё более жёстких правил, другие беспокоились о соблюдении прав мигрантов и их семей.

Ко мне присоединяется Ева Гедди, глава офиса европейских учреждений Amnesty International и директор по адвокации.

Гробе: Amnesty критикует пакет реформ с тех пор, как он был впервые предложен четыре года назад. Я перейду к этой критике через минуту. Но прежде всего, есть ли в Пакте какие-либо позитивные элементы?

Гедди: Что ж, это позитивно в том смысле, что соглашение наконец-то заключено, позитивно в том смысле, что долгий процесс переговоров завершён. Но с точки зрения своей технической детализации, соглашение для нас совсем не позитивно. По сути, мы имеем дело с ослаблением закона об убежище. Известно, что на границах увеличилось количество задержаний тех, кто ищет защиты. Становится нормой заключение мигрантов под стражу, где условия содержания не удовлетворительные. Такое происходит по всему Евросоюзу, его страны выработали что-то вроде общего подхода с наименьшими издержками. Мы думаем, что у группы из 27 европейских государств действительно должен быть общий подход, но он должен способствовать улучшению ситуации в реальности.

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Гробе: Вы утверждаете, что Пакт подвергнет людей повышенному риску нарушений прав человека. Почему это так?

Гедди: Потому что из-за этого Пакта у прибывающих в Евросоюз людей будет меньше юридической поддержки. Их документы будут оформляться по ускоренной процедуре. Этот пакт создаёт для стран-членов ЕС юридическую фикцию невъезда. То есть беженец может физически находиться на европейской территории, но фактически он не имеет защиты и прав, которые предусмотрены этим Пактом. Нас это беспокоит не только в плане миграции, но и с точки зрения верховенства закона и прав человека в Европе в целом.

Гробе: Тем не менее, защитники реформы считают ее справедливым шагом вперед между крайне правым обструкционизмом и крайне левыми фантазиями. Как вы это воспринимаете?

Гедди: Нам хотелось бы видеть меньше гордости со стороны законодателей по поводу достижения соглашения и больше ответственности за реальные последствия этого соглашения. Мы опасаемся, что принятие Пакта не сделает ничего конкретного для улучшения общей реакции Европы на миграцию и призывы к охране границ. Мы уже давно призываем институты Евросоюза и его страны-члены отойти от краткосрочных политических интересов и не вытеснять на второй план права человека. Похоже, что этот Пакт может дать долгосрочные гарантии улучшения ситуации, но только в отдаленном будущем. Опять же, это много критикуют с обеих сторон.

Гробе: Во всем мире более 110 миллионов человек являются вынуждено перемещенными лицами. Чего следует ожидать, когда Пакт вступит в силу в 2026 году?

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Гедди: Я думаю, когда Пакт вступит в силу, он будет действовать по таким стандартам, которые мы в Amnesty International считаем очень низкими. Эти стандарты намного ниже, чем нам хотелось бы, и чего на самом деле требуют международное право, в частности законы о беженцах. Важно, чтобы Еврокомиссия также начала обеспечивать полное соблюдение установленных ею же стандартов. Дело не в том, что мы подошли к 2024 году без стандартов ЕС или международных стандартов. У нас такие есть. Но на деле страны-члены имеют возможность отказываться от участия в выполнении согласованной политики, а также грубо нарушать эти стандарты. Поэтому ключевым моментом для нас будет соблюдение новых стандартов и ответственность за соблюдение существующих стандартов.

Вечность по швейцарским часам

Мы начали шоу со Швейцарии и собираемся закончить его Швейцарией. В Женеве часовщики вновь демонстрируют свои самые роскошные и эффектные творения на выставке Watches & Wonders.

Здесь нет кризиса стоимости жизни! Источники в этом бизнесе сообщают, что потребители по-прежнему готовы потратить от тысячи до 3 тысяч евро за швейцарские часы.

Но таких денег совсем недостаточно, чтобы купить самые большие или самые тонкие часы, выставленные на показ. А как насчет самых точных из когда-либо созданных лунных часов? Через окошко видны различные фазы Луны.

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