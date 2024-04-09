Крупнейшие партии Европарламента обязались не создавать, не использовать и не распространять вводящий в заблуждение контент. Брюссель надеется, что это укрепит доверие общества к институтам власти континента

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Под обязательством сделать июньские выборы в Евросоюзе справедливыми и прозрачными поставлено 14 подписей. Во вторник большинство политических партий Европарламента приняли кодекс поведения во время предвыборной компании, голосования и подсчёта результатов. Руководила церемонией вице-председатель Еврокомиссии. Вера Йоурова сказала Euronews, что необходимо использовать все имеющиеся инструменты для укрепления доверия общества к институтам власти континента, которые в последние месяцы пострадали от обвинений в коррупции и обслуживании иностранных интересов. Скандалы об этом получили названия соответственно "Катаргейт" и "Рашагейт".

Вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова:

Скандалы, о которых вы упомянули, действительно создали высокий уровень недоверия. Что-то прогнило в Брюсселе. Я слышала из многих мест, что люди не делают различий между злоупотреблениями Европарламента и отдельных политиков. Мы должны предпринять решительные меры, чтобы избавить людей от такого ощущения. Иначе они подумают, что нет смысла идти на выборы, если система грязная. Система не грязная.

Подписавшие кодекс поведения обязуются не создавать, не использовать и не распространять вводящий в заблуждение контент, произведённый, например, с помощью искусственного интеллекта. Парламентские партии также должны воздерживаться от использования политической рекламы, которую спонсируют организации и личности, не задекларировавшие свои намерения. Вице-председатель Еврокомиссии сказала, что не следует повторять прежних ошибок, какие были допущены на предыдущих европейских выборах.

Вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова:

Я думаю, это крайне необходимо, потому что на предыдущих выборах мы обнаружили некоторые скрытые манипуляции. Они поставили под сомнение честность демократического процесса. У нас нет такой роскоши - допустить снижение доверия людей к выборам.

Не подписала обязательств крайне правая группа «Идентичность и демократия». Однако она заявила, что будет соблюдать кодекс поведения на европейских выборах.