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Лидеры фракций вспоминают о взлётах и падениях Европарламента за пять лет

Депутаты Европарламента голосуют на пленарном заседании в Страсбурге, Франция, 24 апреля 2024 года.
Депутаты Европарламента голосуют на пленарном заседании в Страсбурге, Франция, 24 апреля 2024 года. Авторское право EP
Авторское право EP
By Vincenzo GenoveseMared Gwyn Jones
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Евродепутаты провели в Страсбурге последнюю пленарную сессию перед июньскими выборами. Euronews попросил лидеров основных фракций проанализировать плюсы и минусы пятилетнего мандата.

Аплодисментами завершилась последняя пленарная сессия Европейского парламента. Многие его члены навсегда прощаются с палатой, в то время как другие полны решимости вернуться на свои места после выборов. Председатель обнимает коллег, покидающих Страсбург. Идеологические разногласия приглушены. Девятый созыв высшего законодательного органа ЕС оказался богатым на события, столкнувшись с многочисленными глобальными кризисами и внутренними скандалами.

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Euronews спросил евродепутатов, какие были главные достижения и неудачи. Все политические фракции больше всего гордятся единством в борьбе с пандемией Covid-19 и противодействии вторжению России в Украину.

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер: 

«Самым большим достижением, безусловно, был перезапуск европейского двигателя, экономического мотора, после кризиса, вызванного коронавирусом. Создание Фонда  восстановления и устойчивости наверняка было самым важным решением за этот мандат».

Никола Прокаччини, "Европейские консерваторы и реформисты":

«Мы смогли остаться едиными и решительным, когда Европа чуть не загорелась из-за российской агрессии против Украины. В тот момент Европейский союз осознал опасность».

Левые партии считают заслугой Европарламента поддержку «Зелёной сделки» стран ЕС, даже если некоторые её ключевые законы были отвергнуты или существенно смягчены исполнительной властью и государствами-членами.

Лидер социал-демократов Иратче Гарсиа Перес: 

«Мне бы хотелось, чтобы стал реальностью Закон о восстановлении природы, и мы работали над этим. К сожалению, Евросовет заблокировал эту директиву. Но мы надеемся, что в кратчайшие сроки мы сможем продвинуть её вперед».

Не стала успешной реформа миграционной политики. Выражаются также сожаления о том, что за пятилетний срок не удалось остановить ужесточение бюджетные правил, которые позволили ввести некоторые меры строгой экономии после пандемии.

Сопредседатель "Зелёных"Филипп Ламбертс: 

«Это фискальная смирительная рубашка, которая делает невозможным выполнение всех амбиций «Зелёной сделки», а также оказание финансовой поддержки Украине. Есть также Пакт о миграции и убежище, который ничего не решает, но просто высмеивает европейские ценности».

Здание Европарламента в Страсбурге вновь откроет свои двери 16 июля для проведения первого пленарного заседания нового пятилетнего срока.

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