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На парламентских выборах в Швейцарии победили консерваторы

Швейцария
Швейцария Авторское право Jean-christophe Bott/' KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT
By Euronews
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Сосредоточившись на волнующей швейцарцев проблеме миграции, консерваторы смогли привлечь на свою сторону болшое число избирателей. Швейцарская народная партия выиграла парламентские выборы.

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"Швейцарская народная партия" обеспечила себе 62 мандата в 200 местном законодательном органе.

В предвыборной кампании консерваторы делали упор на вопросах ограничения миграции и строгом соблюдении нейтралитета страны.

Второе место заняла социал-демократическая партия. Она получает в парламенте сорок одно место.

На третьем и четвертом местах, входящие в коалиционное правительство, — партия "Центр" и "Свободная демократическая партия. Либералы", соответственно - 29 и 28 депутатских мандатов.

"Зеленые" на этих выборах потеряли поддержку и вышли на пятое место.

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