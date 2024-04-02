Лица моложе 18 лет могут голосовать за кандидатов в евродепутаты только в 5 странах-членах ЕС: Австрии, Германии, Бельгии, Греции и на Мальте

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Во многих странах Евросоюза люди в 16 лет не только продолжают учиться, но и начинают работать и платить налоги. Юноши и девушки также могут быть активно вовлечены в социальную и политическую деятельность. Но чего большинство из них не могут делать, так это голосовать.

Европейский молодежный форум продолжает бороться за снижение избирательного возраста до 16 лет. 28-летний председатель из Испании Мария Родригес Алькасар считает, что это было бы способом укрепления демократии:

У нас есть возможность с помощью профессоров и учителей приобщать молодёжь к избирательному процессу, учить её тому, как работает демократия, и призывать их прийти на избирательные участки. Те граждане, которые начинают голосовать рано, с большей вероятностью продолжат голосовать и в более позднем возрасте.

Некоторые люди младше 18 лет уже могут воспользоваться правом на участие в европейских выборах в июне. В Австрии, Германии, Бельгии и на Мальте возрастной ценз установлен на уровне 16 лет. В Греции - 17 лет.

В 2019 году в Европарламент были избраны всего 6 человек в возрасте до 30 лет. Среди них - Алисия Хомс Гинель, которой на тот момент было 25 лет. Испанский социалист считает, что молодым нужно доверять и видит в них продолжателей европейского проекта:

Молодые люди, вступающие в европейскую политику, родились с этим проектом и были на нём воспитаны. Возможно, у них есть особое чувство ответственности за развитие проекта, которым является Европейский Союз.

Следующий этап этого проекта, наверное, будет связан с роботами и искусственным интеллектом. Особенно полезными для нового поколения европейцев стали, в частности, образовательная программа Erasmus, отмена платы за роуминг и железнодорожный проездной билет для поездок по 33 странам. Глава Европейского молодежного форума теперь считает большой задачей улучшение условий стажировки и подготовки будущих профессионалов.

Мария Родригес Алькасар также называет темы, которые молодежь хотела бы обсудить в ходе предвыборной компании с политическими партиями:

Им нужно поговорить о качественной занятости, жилье, психическом здоровье, о том, как бороться с климатическим кризисом, а также о том, как дать больше места в демократии молодым людям.

Тем жителям Евросоюза, которые хотят сами баллотироваться на следующих выборах, важно знать, что они могут сделать это с 18 лет только в 15 стран-членах. Им должен исполниться для этого 21 год в Болгарии, Чешской республике, Эстонии, Ирландии, Литве, Латвии, Польше, Словакии и на Кипре. В Румынии кандидатам в евродепутаты должно быть как минимум 23 года, тогда как в Италии и Греции возрастной порог составляет 25 лет.