Электронные системы голосования требуют постоянных инвестиций и оценки, но насколько они безопасны и кто их использует?

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Около половины населения Земли будет определять будущее своих стран в год крупнейших в истории выборов.

За шумными сценами политических кампаний избирательные системы будут отвечать за обеспечение свободного и справедливого голосования.

"Цель состоит не только в том, чтобы иметь безопасную систему, но и в том, чтобы иметь безопасную демократию", - сказал Euronews Next доктор Давид Дуэньяс-Сид, доцент Козьминского университета в Польше.

В июне европейцы будут выбирать свой парламент по 27 различным системам, и к этому времени в Португалии, Словакии, Северной Македонии, Литве, Исландии и Бельгии уже пройдут национальные выборы.

Только малая часть из этих стран на выборах будет использовать технологии, будь то голосование, подсчет бюллетеней или проверка баз данных избирателей.

"В 1999 году люди сказали бы, что будущее за интернет-голосованием, но сейчас мы находимся в 2024 году, и не так много стран голосуют онлайн", - говорит Дуэньяс-Сид.

Он считает, что со временем технология проникнет во все выборные процессы, и что "не существует технической системы, которая была бы на сто процентов безопасной".

Что такое электронное голосование и кто его использует?

Страны, проводящие электронное голосование, обычно начинают с граждан, проживающих за границей, поскольку по сравнению с бумажным голосованием технология ускоряет подсчет голосов, выявляет недействительные голоса и упрощает процесс голосования.

Однако в 1982 году южный индийский штат Керала опробовал электронное голосование на местных выборах. По юридическим причинам результаты голосования были аннулированы и переведены на бумажные носители, но сегодня самая большая демократия в мире широко использует электронные устройства, а бумажные избирательные бюллетени используются только в отдаленных районах.

Доверие очень, очень важно при голосовании. Люди не доверяют не столько технологиям, сколько своим правительствам Оливер Вяяртныу генеральный директор Cybernetica

В мае этого года более 986 миллионов индийцев будут выбирать нижний парламент страны с помощью электронных машин для голосования с прямой записью (DRE) на избирательных участках, которые регистрируют голоса немедленно, не подключены к Интернету и распечатывают квитанции.

Несмотря на то, что надежность DRE в прошлом подвергалась сомнению, они являются самой распространенной электронной системой, по данным Международного института демократии и помощи в проведении выборов.

Для Оливера Вяяртныу, генерального директора технологической компании Cybernetica, использование электронных машин - это шаг к интернет-голосованию, которое можно проводить онлайн, на любом устройстве и из любого места.

Его страна Эстония является пионером в области интернет-голосования с 2005 года.

"У нас есть самый передовой способ голосования в мире - интернет-голосование, и самый распространенный или архаичный способ - бумажное голосование", - сказал Вяяртныу, чья компания разработала эстонское программное обеспечение i-Voting.

Насколько безопасно интернет-голосование?

"Это не та система, которую можно создать один раз и оставить на десять лет", - сказал Вяяртныу в интервью Euronews Next.

"Эстония постоянно работает над модернизацией интернет-голосования. Мы изменяем программное обеспечение, следим за безопасностью, оцениваем, что происходит в мире, и смотрим, влияет ли это на нашу систему интернет-голосования", - добавил он.

В 2022 году Эстония выделила 30 миллионов евро на государственные цифровые информационные системы, и по сей день в стране ни разу не было обнаружено вредоносных программ или уязвимостей во время выборов. Однако другие страны не могут похвастаться тем же.

В 2004 году в некоторых районах Швейцарии было введено интернет-голосование. Пятнадцать лет спустя публичное тестирование выявило недостатки в обновленном программном обеспечении, и развертывание онлайн-голосования было приостановлено до марта 2023 года.

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"Выявленный недостаток касается реализации универсальной проверяемости - способа определения с помощью математических доказательств, были ли голоса подделаны", - заявили власти, когда хакеры обнаружили слабое место.

Сегодня криптографические алгоритмы (используемые для шифрования и аутентификации) отвечают за то, чтобы голоса не были изменены незаметно, а исходные коды интернет-голосования находятся в открытом доступе.

Но недостатки онлайн-выборов также включают в себя голосование в условиях принуждения и конфликт интересов между разработчиками программного обеспечения и государственным избирательным органом.

По мнению экспертов, все сводится к одной и той же проблеме: доверие.

"Доверие очень, очень важно при голосовании. Люди не столько не доверяют технологиям, сколько не доверяют своим правительствам", - говорит эстонский киберэксперт Вяяртныу.

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Будущее голосования

Тем не менее, некоторые страны со спорной демократической репутацией переходят на электронное голосование.

В середине марта некоторые россияне впервые смогут избрать своего президента с помощью электронной системы на выборах, на которых не осталось "ни одного значимого соперника". Турция, где в марте прошлого года, по мнению международных наблюдателей, прошли "свободные, но нечестные" выборы, объявила о разработке собственных машин для электронного голосования.

Technology is getting more and more relevant, and we need to be very aware of not only the potentiality it can bring, but also the possible problems that it might entail. Dr David Dueñas-Cid Associate professor, Kozminski University

Другие страны, такие как Норвегия и Мексика, которые разрешат проголосовать онлайн на предстоящих в июне 2024 года президентских выборах гражданам, проживающим за рубежом, также рассматривают возможность внедрения этой технологии в выборы. Всем странам, которые собираются перейти на электронное голосование, эксперт Дуэньяс-Сид рекомендует "не торопиться".

Переход на электронное голосование - сложная задача: некоторые политические партии считают, что технология может повлиять на способы голосования и изменить динамику власти, а изменение привычек на выборах - сложная задача, поскольку люди очень привыкли к существующей системе, считает эксперт.

В прошлом году чуть более половины жителей Эстонии впервые проголосовали через Интернет, однако потребовалось почти тридцать лет, чтобы Интернетом на выборах воспользовались чуть более 300 000 граждан (население Эстонии составляет 1,3 миллиона человек, около половины из которых зарегистрированы для голосования).

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В 2000 году Джордж Буш младший выиграл президентские выборы в США у Эла Гора благодаря крайне незначительному перевесу во Флориде. Все осложнялось тем, что в некоторых округах штата возникли проблемы с подсчетом перфорированных бумажных бюллетеней.

После этого в 2002 году был принят закон Help America Vote Act, чтобы вся страна могла модернизировать технологию голосования.

По данным фонда Verified Voting, изучающего влияние технологий на выборы в США, в начале 2000-х годов резко возросло использование бумажных бюллетеней с электронным сканированием (с отметками, сделанными вручную) и машинами DRE (без бумажных квитанций).

Примерно 15 лет спустя бумага вернулась, а DRE были признаны небезопасными, поскольку не предоставляли бумажных доказательств. Сегодня в стране используется целый ряд методов, среди которых преобладают бумажные бюллетени с ручной отметкой.

Тем не менее, будущее голосования остается неопределенным.

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"Собираемся ли мы перевести весь процесс голосования в цифровой формат? Сохраним ли мы бумажные бюллетени, а все остальное переведем в цифровой формат?" - говорит Дуэньяс-Сид.

"Посмотрим, я не знаю, но что точно происходит, так это то, что технология становится все более актуальной, и мы должны хорошо понимать не только потенциал, который она может принести, но и возможные проблемы, которые она может повлечь за собой".