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Слишком старый? Дебаты о возрастном цензе в политике

Митч Макконнелл во время пресс-конференции в Вашингтоне
Митч Макконнелл во время пресс-конференции в Вашингтоне Авторское право STEFANI REYNOLDS/AFP
By Nuno PrudêncioBruno Sousa
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Кандидат от республиканцев Никки Халли призывает проверить на вменяемость американских политиков старше 75 лет. Ограничение количества сроков пребывания на посту - часть вопроса

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Когда руководишь самой могущественной страной в мире, это вполне естественно. Но Джо Байдену скоро исполнится 81 год, и возраст грозит стать одной из проблем, которая будет подниматься на следующих президентских выборах в США.

Кандидат от республиканцев Никки Халли призывает проводить тесты на ясность ("базовый тест на умственные способности") для политиков старше 75 лет. Ведь вопросы множатся всякий раз, когда происходят инциденты, свидетельствующие о умственного замешательства, будь то лидер республиканцев в СенатеМитч Макконнелл, которому тоже 81 год, или 83-летняя демократ Нэнси Пелоси, бывшая спикером Палаты представителей США.

Возникающие сомнения касаются не только ясностиума, но и здоровья в целом, а также проблем, которые могут включать в себя вынужденное отсутствие на работе. Белый дом, например, утверждает, что Байден проходит ежегодную серию медицинских тестов, подтверждающих его пригодность к работе, однако никаких подробностей о характере этих тестов не сообщается.

Хронология деятельности политиков в США и Европе различна

Ограничение числа сроков пребывания у власти - это способ частично решить проблему, но он не работает для таких случаев, как нынешний президент США, которому предстоит переизбираться. А если сравнивать с Европой, где системы в основном парламентские, то различия оказываются не просто вопиющими: они вообще находятся на другом конце шкалы. Например, Риши Сунак, Эммануэль Макрон и Джорджия Мелони еще не достигли 50-летнего возраста (им 43, 45 и 46 лет соответственно).

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Европейский совет

  • Средний возраст - 53,17
  • Самый старший - Олаф Шольц 65
  • Самый молодой - Лео Варадкар 44 года
  • 6 человек (20%) в возрасте 60 лет и старше
  • 13 человек (44%) в возрасте 50 лет и моложе

G20

  • Средний возраст - 61,65 года (если исключить европейских лидеров, то средний возраст увеличивается до 65,18 года)
  • Самый старший - Джо Байден 80 лет
  • Самый молодой - Мохаммед бин Салман 38
  • 6 человек (26%) в возрасте 70 лет и старше
  • 5 человек (21%) в возрасте до 50 лет

Сенат США

  • Средний возраст - 64,15
  • Самый пожилой - Дайанн Файнстайн 90 лет (на момент смерти, 29.09.2023)
  • Самый молодой - Джон Оссоф 36 лет
  • 2 человека в возрасте 90 лет, 5 человек в возрасте 80 лет и старше
  • 34 (34%) в возрасте 70 лет и старше
  • 68 (68%) в возрасте 60 лет и старше
  • 11 (11%) в возрасте 50 лет и моложе

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Микеланджело Верчези, научный сотрудник Португальского института международных отношений при Новом университете Лиссабона:

"Обычно премьер-министры вступали в должность после накопления большого опыта работы в парламенте, в партии и в правительстве. Но сейчас все чаще приходят аутсайдеры, у которых меньше политического опыта, больше технического, и они молоды. В этих случаях вопрос о возрасте, возможно, заключается в том, что делают премьер-министры после вступления в должность. Все чаще эти лидеры уходят в частный сектор. А это может вызвать вопросы об ответственности".

Средняя продолжительность жизни растет в геометрической прогрессии. Уже существует минимальный возраст для участия в голосовании или выдвижения своей кандидатуры на некоторые государственные должности. Введение верхнего предела было бы формой дискриминации, которая, как правило, запрещена конституцией. В любом случае, каждый, кто идёт голосовать, должен отдавать себе отчёт в том, кого он выбирает.

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