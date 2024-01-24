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Европейские выборы: насколько молодые французы интересуются избирательной кампанией?

Мужчина голосует на европейских выборах и местном референдуме на поле Темпельхоф на избирательном участке в Берлине, Германия, в воскресенье, 25 мая 2014 года.
Мужчина голосует на европейских выборах и местном референдуме на поле Темпельхоф на избирательном участке в Берлине, Германия, в воскресенье, 25 мая 2014 года. Авторское право A3390/_Kay Nietfeld/AP
By Ilaria Federico
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Эта статья была первоначально опубликована на французском языке

В июне этого года состоятся выборы в Европарламент. Чувствуют ли себя молодые французские избиратели вовлеченными в этот демократический процесс?

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Корреcпондент Euronews поинтересовался у молоджых французов, будут ли они голосовать на выборах в Европарламент? Оказалось, многие даже не знают, когда состоятся выборы. 

Вот, ответы некоторых избирателей:

_"Я не знаю, когда пройдут Европейские выборы". 
_

"В следующем году? Нет? Через несколько месяцев может быть?"

"Этим летом, нет? Я не знаю".

Избрать депутатов Европейского парламента гражданам стран-членов Евросоюза предстоит в июне. Прошлые выборы были отмечены возросшей на 50% активностью молодежи, по сравнению с кампанией 2014 года.

Илария Федерико, Euronews:"Однако во Франции молодежь в возрасте от 18 до 39 лет, похоже, воздерживаются от участия в голосовании. Так, голосуют от 32 до 37%. Это значительно ниже, чем в других европейских странах. В Дании, Германии и Бельгии голосуют от 60 до 90% молодых избирателей".

Но как обстоят дела сегодня? Чувствуют ли молодые французские избиратели вовлеченность в европейскую предвыборную кампанию?

Euronews: "Вы собираетесь голосовать?"

"Не думаю", - отвечает девушка.

Euronews: "Почему?"

"_Потому что я даже не знала, как это происходило._Меня не слишком интересуют ни  кандидаты, ни партии".

"Мне только что исполнилось 18, и я мало что знаю о том, как все устроено, поэтому определенно следует узнать больше".

Есть и такой ответ: "Мне 19 лет. В этом году мне исполнится 20, и я никогда особо не слышала, что это такое на самом деле. Мы просто знаем, что есть выборы, но совершенно ничего не знаем о них".

Во Франции исправить явное отсутствие интереса к выборам в европарламент пытаются участники движения "Молодые европейцы". Десятки старшеклассников и студентов попробовали поставить себя на место евродепутатов и сымитировать работу парламента.

Лор Никло, глава движения "Молодые европейцы":"Я не думаю, что молодые французы лучше всех осведомлены о европейских проблемах и о том, как работает парламент. По-моему, последний опрос показал, что только 14% французов в целом знают о дате европейских выборов. Так что для нас это настоящий вызов - мобилизовать молодежь, повысить осведомленность и предоставить информацию по этим вопросам".

Эстель Рудиль, волонтер движения "Молодые европейцы":"Студентам было предложено изучить текст резолюции Европейского парламента, касающейся Конвенции о будущем Европы. Участники ка бы входят в политическую группу. Поэтому их задача - просмотреть текст и понять, что можно изменить".

Уильям Коффи, участник встречи:"У нас здесь есть возможность увидеть, как проходят переговоры между разными партиями. С помощью этой ролевой игры мы можем поставить себя на место евродепутата. Эта игра учит нас большему, чем университетская лекция".

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