Украина оправдывает экспорт своего зерна в ЕС

Торговый представитель Киева приехал в Брюссель на переговоры об обеспечении беспрепятственных поставок в Евросоюз украинских продовольственных товаров. Тарас Качка дал интервью Euronews

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Украина отвергла утверждения фермеров из Польши и ряда других стран ЕС о том, что экспорт её сельскохозяйственной продукции подрывает их доходы. Польские земледельцы пытаются помешать поставкам украинского зерна, блокируя пограничные пункты между обеими странами. Торговый представитель Киева Тарас Качка решает этот вопрос Брюсселе.

Качка: Польша и Украина – очень особенные соседи с точки зрения сельского хозяйства. По сравнению с другими соседями, у нас с ней более интенсивная аграрная торговля и двусторонний товарооборот. Иногда фермеры ЕС жалуются на поставки продуктов, которые на самом деле экспортируются также в Украину, порой даже в больших объёмах. Это например, птица, потому что мы поставляем в Польшу только 4 тыс тонн курятины, а закупаем в ней 40 тыс тонн. Таким образом, мы являемся нетто-импортером мяса птицы из Польши. Этот парадокс присутствует в статистике, но не в сознании фермеров, которые считают, что Украина является создаёт проблемы для польского сельского хозяйства.

Euronews: Так справедливы ли тогда сетования фермеров в Польше и Словакии и так далее? Порой их акции ны выдерживают критики, так как в действительности ситуация не такая плохая, как они её представляют, и на самом деле её легко решить...

Качка: Эт__а проблема поддаётся преодолению классическим способом Евросоюза, то есть с помощью аналитических данных, скучных постановлений и решений. Её можно было бы легко урегулировать, но теперь у нас создалась в ЕС новая политическая эра с многочисленными протестами, с большим количеством демонстраций, сильными эмоциями. Это нечто новое, и нам нужно научиться решать эту проблему как внутри ЕС, так и для Украины, потому что это повлияет на процесс нашего вступления.

Euronews: Говоря об этом, вы уверены, что ЕС здесь вас поддерживает, что он будет защищать вас на основе реальности, а не эмоций?

Качка: Я действительно верю в опыт институтов ЕС о том, как сочетать очень противоречивые интересы. Именно так была заключена «Зелёная сделка». Украина является решением проблем, связанных с «Зелёной сделкой"», потому что украинские фермеры используют меньше удобрений и пестицидов. У нас есть больше земли, которая может быть освобождена от возделывания, как это было предложено в рамках «Зелёной сделки». В ней говорится, что 4% земли следует, скажем так, меньше использовать в сельскохозяйственных целях. Так что если вы включите Украину в это уравнение, вы можете удивиться тому, что цели климатической политики ЕС и интересы фермеров могут быть приближены к равновесию или полностью сбалансированы.