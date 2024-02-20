Польские фермеры против украинского зерна — Киев угрожает запретом продукции из Польши

By Euronews

Польские фермеры снова протестуют против бесконтрольного импорта украинского зерна. Украинские перевозчики не пропускают польские фуры обратно в Польшу

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Новые акции протеста и блокады польских фермеров по всей стране.

Главные требования - выход из так называемой "Зеленой сделки", проталкиваемой Еврокомиссией, и ограничение бесконтрольного импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

На следующей неделе, во вторник 27 февраля фермеры заявили, что планируют блокировать движение в Варшаве.

Участники акции протеста заявляют:

— Мы переполнены продовольствием из Украины, мы страдаем от этого беспорядка в ЕС, все перевернуто с ног на голову.

— Мы пытаемся что-то сделать в этой сложной ситуации — импорт не остановлен, а мы боремся в основном за это. Мы хотим продать свой урожай, а цена низкая.

— Мы ждем действий правительства, надеемся, что они что-то сделают для нас, если же нет, то мы будем протестовать до конца.

Фермеры перекрыли железную дорогу вблизи пограничного пункта пропуска "Медыка-Шегини" и открыли люки двух грузовых вагонов, высыпав находящееся в них зерно прямо на рельсы. Украинский груз направляется в Германию транзитом через Польшу.

В ответ на блокаду ввоза украинского зерна и другой продукции со стороны соседей Киев угрожает запретить импорт польского продовольствия.

Украинские перевозчики на пограничных контрольно-пропускных пунктах начали блокировать польские грузовики, возвращающиеся в Польшу, заставляя их стоять в общей очереди с украинскими фурами.

Всего на границе скопилось уже около 4 тыс. грузовиков.