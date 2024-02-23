Глава Еврокомиссии предложила выделить Польше 137 млрд евро

By Méabh Mc Mahon

Брюссель обещает выделить Варшаве причитающуюся ей многомиллиардную помощь. Премьер-министр Дональд Туск рассматривает это как возвращение Польши на европейскую арену

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Глава правительства Польши тепло приветствовал председателя Европейской комиссии. Урсула фон дер Ляйен приехала в пятницу, чтобы объявить о своем предложении выделить Варшаве в ближайшие несколько дней 137 миллиардов евро. Бывший глава Совета Евросоюза Дональд Туск, долго проработавший в Брюсселе, занимает пост премьер-министра с декабря.

Он сказал, что его страна возвращается на европейскую арену:

Это действительно важный день для нас, мы много сделали, приложили огромные усилия. 15 октября польские граждане выбрали демократию и верховенство закона. Они - настоящие герои польской истории.

Миллиарды, которые бедет переведены Польше в рамках политики сплочения и из Фонда восстановления после пандемии, до сих пор были заморожены из-за того, что предыдущее ультраконсервативное правительство не обеспечило независимость судебной власти и верховенство закона. Не теряя времени, либерал Туск начал приводить систему национальных институтов в соответствие со нормами ЕС и представил ряд реформ, которые оказались убедительным для Урсулы фон дер Ляйен:

Я решительно приветствую план действий, который ваше правительство представило странам-членам на этой неделе. Это мощное выражение ваших намерений, это чёткая дорожная карта для Польши. И ваши усилия имеют решающее значение.

Решение выделить Варшаве причитающиеся ей деньги будет официально представлено на следующей неделе на Коллегии еврокомиссаров, которые должны утвердить отмену наказания.

Корреспондент Euronews Мейв МакМахон передаёт из Варшавы:

Несмотря на восторг по поводу того, что более 137 миллиардов евро могут быть вскоре разблокированы для его страны, премьер-министр Польши также использовал сегодняшнюю пресс-конференцию, чтобы выразить обеспокоенность по поводу сельскохозяйственного импорта в ЕС. Он обратился к Брюсселю, когда сказал, что поддерживая Украину, не следует ставить на карту судьбу народов Европы. Дональд Туск имел в виду польских фермеров, которые протестовали на украинской границе, обеспокоенных тем, что дешевые украинские продукты наводняют рынок.