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Варшава хочет помириться с Брюсселем

Министр юстиции Польши Адам Боднар (слева) представил во вторник "план действий" по выводу страны из-под дисциплинарной процедуры по Статье 7-й.
Министр юстиции Польши Адам Боднар (слева) представил во вторник "план действий" по выводу страны из-под дисциплинарной процедуры по Статье 7-й. Авторское право European Union, 2024.
By Jorge Liboreiro
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Польша пытается выйти из дисциплинарной процедуры, введённой против неё за нарушение общих норм. Брюссель сказал на это, что Варшава на правильном пути

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Варшаве нужно, чтобы Брюссель перестал применять к ней Статью 7-ю Союзного договора. Это наказание вступило в силу в декабре 2017 года, когда судебная реформа по инициативе правившей тогда партии Закон и Справедливость привела к нарушению в Польше принципов правового государства. Теперь новое правительство Дональда Туска направило в Брюссель министра юстиции Адама Боднара с планом действий по нормализации отношений. 

Это приветствовала вице-председатель Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Йоурова:

План действий является шагом в направлении, которое может привести к закрытию Статьи седьмой. Но предстоит ещё много работы. Министр сегодня представил ряд законов, которые необходимо будет принять в Польше, чтобы это произошло.

Польша стала первой страной, против которой была применена Статья 7-я, что чревато лишением её права голоса в Совете ЕС. Варшава хотела бы отмены действия против неё этой меры к 1 мая, когда отмечается годовщина вступления Польши в ЕС. Сотрудник Европейского совета по международным отношениям Пётр Бурас считает, что это возможно:

Нет никаких сомнений в том, что новое правительство полно решимости восстановить верховенство права и изменить юридическую реальность в Польше.  Главным аргументом для Еврокомиссии и Совета ЕС в пользу отмены процедуры по Статье 7-й будет признание того, что реальность в Польше действительно изменилась, даже если не все находящиеся в стадии разработки законы могут быть приняты к концу апреля.

Статью 7-ю называют «ядерным оружием» Евросоюза, потому что её применение считается крайней мерой в отсутствие возможности отчислить из него страну. Польский министр юстиции выразил надежду, что Варшава вскоре вернётся туда, где другие столицы ЕС принимают касающиеся их всех решения:

Если Польша выйдет из этой процедуры, то мы все станем сильнее как страны-члены. Мы сможем оказывать больше влияния на то, как идет европейская интеграция, и у нас будет больше возможностей поддерживать те идеи и проекты, которые мы хотели бы реализовать на уровне ЕС.

Польше также необходимо решить некоторые внутренние проблемы, связанные с  собственным президентом. Анджей Дуда является политическим сторонником бывшего консервативного правительства и продолжает его линию. Но если дисциплинарная процедура по Статье 7-й будет с Польши снята, единственной страной, которой она будет угрожать, останется Венгрия.

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