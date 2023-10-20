Дональд Туск обещает освежить в Варшаве воздух

Программа "О положении Союза": Позиция Европы - поддержка Израиля и гуманитарная помощь палестинцам. Возврат Польши к демократии и верховенству права. Орбан нервно выглядел с Путиным

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**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:**Внезапная вспышка насилия на Ближнем Востоке снова обнажила разногласия внутри Европейского Союза по поводу этого застарелого конфликта. Хотя ЕС две недели назад повсеместно осудил нападения ХАМАС на израильские города и кибуцы, ответные удары Израиля по сектору Газа не получили безоговорочной поддержки.

На этой неделе правительства Союза попытались уладить ситуацию, найдя общий язык и, наконец, высказавшись единым голосом. Непростая задача, учитывая, что пришлось примирять государства, такие как Германия и Австрия, которые больше поддерживают Израиль, с теми, кто его больше критикует, такими как Испания и Ирландия.

Поддержка Израиля и гуманитарную помощь палестинцам

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила:

Израиль имеет право на самооборону в соответствии с международным правом. ХАМАС - террористы, и палестинский народ тоже страдает от их терактов. Мы должны его поддержать. Нет никакого противоречия в том, чтобы проявлять солидарность с Израилем и действовать в соответствии с гуманитарными потребностями палестинцев.

Эта позиция – поддержка Израиля и гуманитарная помощь палестинцам – вполне убедительна и не сложна, и возникает вопрос, почему ЕС издавал какофонию, формулируя в ходе недели эту позицию.

Тем временем, у руководителей Евросоюза были причины и для торжества – или, я бы сказал, у большинства из них. Правое националистическое правительство в Польше, давний враг Брюсселя, которое снова и снова вызывало недовольство и разочарование лидеров ЕС ущемлением основных демократических свобод, вот-вот будет удалено с политической шахматной доски.

Воскресные выборы принесли тяжелые потери правящей партии «Право и Справедливость» и большие успехи проевропейской оппозиции.

Возврат Польши к демократии и закону

Три партии под руководством бывшего премьер-министра и бывшего председателя Совета ЕС Дональда Туска теперь имеют большинство для формирования коалиционного правительства. Воодушевленный кандидат не оставил сомнений в том, что вскоре в Варшаву придет свежий воздух:

Этот результат говорит сам за себя. Никто не сможет его исказить, никто не сможет его у нас отобрать. Мы завоевали демократию, мы завоевали свободу, мы снова завоевали нашу любимую Польшу.

Смена правительства в Польше может иметь важные последствия для Европы.

Чтобы обсудить это, давайте пригласим эксперта по вопросам верховенства права, которая уже много лет находится в центре всех споров между Брюсселем и Варшавой. Ко мне присоединяется Катарина Барли, вице-председатель Европейского парламента, социал-демократ и бывший министр юстиции Германии.

Гробе: Дональд Туск назвал итоги выборов «возрождением Польской республики». Как вы это видите?

Барли: В этом он прав, потому что прежнее правительство шло по пути автократии, отменяя независимость судебной власти и концентрируя средства массовой информации в своих руках. Это было своего рода следование по пути Виктора Орбана в Венгрии. Очень приятно и отрадно видеть, что поляки предпочли другой путь.

Гробе: Туску придется управлять трехпартийной коалицией, что, как вы знаете, непросто. Что будет для него самой большой проблемой?

Барли: Внутри трех партий есть одна, в которую на самом деле входит очень широкий круг политиков. Так что, это большой вызов. Всеобщее внимание настолько сосредоточено на одном человеке, Дональде Туске, что меня это немного беспокоит. Я думаю, он должен быть осторожным, чтобы правительство не называли правительством Туска. Оно не только его.

Гробе: Ожидаете ли вы, что Польша будет полностью соблюдать европейские правила и решения в будущем?

Барли: Ожидаю. Все три партнера по коалиции будут очень преданы демократии и верховенству права. Все они заявили, что остановят и повернут вспять авторитарные тенденции. Это тоже будет непросто. Для начала им следует выполнить постановления Европейского суда. Это уже будет что-то.

Гробе: Евросоюз подозревает в нарушении своих правил и норм не одну Польшу. Окажут ли перемены в ней давление на Венгрию, чтобы она стала более сговорчивой, или наоборот Виктор Орбан ужесточит свое отношение к Брюсселю?

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Барли: По меньшей мере, он теряет своего ближайшего союзника. В Евросоюзе есть дисциплинарная процедура, которую можно применять против тех, кто постоянно нарушает принципы правового государства. Так в настоящий момент пытаются наказать Польшу и Венгрию, но они выручают друг друга, применяя свое право вето, чтобы в конечном итоге ничего не менялось. Но я думаю, что Виктор Орбан это потерял. Теперь ЕС будет оказывать на Венгрию еще больше давления, чтобы, оставшись в одиночестве, она лучше соблюдала европейское законодательство. Какую реакцию это вызовет у премьер-министра, предугадать сложно.

Орбан нервно выглядел с Путиным

У вышеупомянутого Виктора Орбана тоже была интересная неделя. Вместо того, чтобы участвовать в виртуальном саммите ЕС по Ближнему Востоку он предпочёл переговоры с Владимиром Путиным в... Китае.

Это поразительно, поскольку главы правительств ЕС в основном холодно относятся к президенту России с тех пор, как она вторглась в Украину в прошлом году.

По какой-то причине Орбан выглядел нервно, даже очень нервно. После встречи Путин сказал о нем следующее:

Премьер-министр Венгрии "относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы", и делает это "настойчиво, последовательно, и на мой взгляд вполне тактично".

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Неудивительно, что Орбан становится все более изолированным в Европе. Там, в Пекине, я уверен, он мог это чувствовать".