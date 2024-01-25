Фракцию "Обновляя Европу" в Европарламенте возглавила Валери Айер

Французский евродепутат Валери Айер избрана председателем фракции либералов и центристов в Европейском парламенте - группы "Обновляя Европу". Её кандидатуру поддержал 101 законодатель.

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Айер, член Европейского парламента (ЕП) от партии Эммануэля Макрона "Возрождение", в свои 37 лет стала самым молодым председателем либеральной фракции в законодательном органе ЕС.

Эта должность стала вакантной в начале января после того, как Стефан Сежурне был назначен министром иностранных дел Франции. Кандидатура Айер была единственной, предложенной на голосование, и депутаты поддержали её единодушно.

Ходили слухи, что на пост претендовал нидерландский евродепутат Малик Азмани. Но в итоге свою кандидатуру он не выдвинул. Его "Народная партия за свободу и демократию" в настоящее время ведёт непростые коалиционные переговоры в Нидерландах после неожиданной победы на ноябрьских выборах ультраправой популистской "Партии свободы" Герта Вилдерса.

Айер вступает в должность в тот момент, когда "Обновляя Европу", зонтичная группа, в которую входят центристские и либеральные партии со всего блока, теряет популярность в преддверии выборов в ЕП, намеченных на 6-9 июня.

Согласно текущим прогнозам, группа лишится до 15 мест, в то время как правые, по всей вероятности, получат достаточно голосов, чтобы впервые создать коалицию большинства в парламенте, чему способствовал недавний триумф вышеупомянутога Вилдерса у себя в стране.

"У нас сплочённая семья, и мы с оптимизмом смотрим на предстоящие выборы", - тем не менее сказал Айер.

"Мы - самая авторитетная политическая семья в борьбе с крайними течениями и популистами, - высказалась она о наплыве ультраправых. - Поэтому мы отдадим все силы в этой борьбе в ближайшие недели".

Но новоиспечённый председатель также предупредила, что "фундаментальные ценности" Европы находятся под угрозой, упомянув в этой связи ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), польскую оппозиционную партию "Право и справедливость" (ПиС) и венгерского лидера Виктора Орбана.

"Я хочу абсолютно чётко заявить, что не поддадимся на шантаж", - сказала она, обращаясь к последнему.

Ряд законодателей из числа либералов обвинили премьер-министра Венгрии в том, что он наложил вето на программу финансовой поддержки Украины, чтобы заставить исполнительную власть ЕС разблокировать средства, выделенные его стране, но замороженные из-за проблем с верховенством закона и откатом от демократии.

Айер, чьи родители занимаются фермерством, в своей первой речи после избрания заверяла в том, что её фракция "со всем вниманием" относится к проблемам сельскохозяйственного сектора Европы.

В последние недели по всему континенту прокатились протесты фермеров, вызванные, в частности, высокими ценами на энергоносители, обременительной экологической политикой и соглашениями ЕС о свободной торговле с третьими странами.

Флагманский проект Брюсселя Green Deal или "зелёная сделка", направленная на значительное сокращение выбросов в атмосферу в попытке сдержать процесс изменения климата, стала одним из главных источников недовольства среди фермерских сообществ.

Айер воздержалась от подтверждения того, объявит ли группа "Обновляя Европу" "паузу" в следовании "зелёному курсу" в своем манифесте перед июньскими выборами, но отметила, что входящие в альянс партии обсудят этот вопрос.

"Это будет предметом обсуждения, которое мы проведём все вместе", - заключила она.