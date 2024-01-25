EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Фракцию "Обновляя Европу" в Европарламенте возглавила Валери Айер

Валери Хайер была избрана президентом Renew Europe в четверг, 25 января 2024 года.
Валери Хайер была избрана президентом Renew Europe в четверг, 25 января 2024 года. Авторское право Alain ROLLAND/ European Union 2024 - Source : EP
By Mared Gwyn Jones
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Французский евродепутат Валери Айер избрана председателем фракции либералов и центристов в Европейском парламенте - группы "Обновляя Европу". Её кандидатуру поддержал 101 законодатель.

РЕКЛАМА

Айер, член Европейского парламента (ЕП) от партии Эммануэля Макрона "Возрождение", в свои 37 лет стала самым молодым председателем либеральной фракции в законодательном органе ЕС.

Эта должность стала вакантной в начале января после того, как Стефан Сежурне был назначен министром иностранных дел Франции. Кандидатура Айер была единственной, предложенной на голосование, и депутаты поддержали её единодушно. 

Ходили слухи, что на пост претендовал нидерландский евродепутат Малик Азмани. Но в итоге свою кандидатуру он не выдвинул. Его "Народная партия за свободу и демократию" в настоящее время ведёт непростые коалиционные переговоры в Нидерландах после неожиданной победы на ноябрьских выборах ультраправой популистской "Партии свободы" Герта Вилдерса.

Айер вступает в должность в тот момент, когда "Обновляя Европу", зонтичная группа, в которую входят центристские и либеральные партии со всего блока, теряет популярность в преддверии выборов в ЕП, намеченных на 6-9 июня.

Согласно текущим прогнозам, группа лишится до 15 мест, в то время как правые, по всей вероятности, получат достаточно голосов, чтобы впервые создать коалицию большинства в парламенте, чему способствовал недавний триумф вышеупомянутога Вилдерса у себя в стране.

"У нас сплочённая семья, и мы с оптимизмом смотрим на предстоящие выборы", - тем не менее сказал Айер.

"Мы - самая авторитетная политическая семья в борьбе с крайними течениями и  популистами, - высказалась она о наплыве ультраправых. - Поэтому мы отдадим все силы в этой борьбе в ближайшие недели".

Но новоиспечённый председатель также предупредила, что "фундаментальные ценности" Европы находятся под угрозой, упомянув  в этой связи ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), польскую оппозиционную партию "Право и справедливость" (ПиС) и венгерского лидера Виктора Орбана.

"Я хочу абсолютно чётко заявить, что не поддадимся на шантаж", - сказала она, обращаясь к последнему.

Ряд законодателей из числа либералов обвинили премьер-министра Венгрии в том, что он наложил вето на программу финансовой поддержки Украины, чтобы заставить исполнительную власть ЕС разблокировать средства, выделенные его стране, но замороженные из-за проблем с верховенством закона и откатом от демократии.

Айер, чьи родители занимаются фермерством, в своей первой речи после избрания заверяла в том, что её фракция "со всем вниманием" относится к проблемам сельскохозяйственного сектора Европы.

В последние недели по всему континенту прокатились протесты фермеров, вызванные, в частности, высокими ценами на энергоносители, обременительной экологической политикой и соглашениями ЕС о свободной торговле с третьими странами.

Флагманский проект Брюсселя Green Deal или "зелёная сделка", направленная на значительное сокращение выбросов в атмосферу в попытке сдержать процесс изменения климата, стала одним из главных источников недовольства среди фермерских сообществ.

Айер воздержалась от подтверждения того, объявит ли группа "Обновляя Европу" "паузу" в следовании "зелёному курсу" в своем манифесте перед июньскими выборами, но отметила, что входящие в альянс партии обсудят этот вопрос.

"Это будет предметом обсуждения, которое мы проведём все вместе", - заключила она.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Исход европейских выборов могут определить два "племени" избирателей

Волна протестов фермеров докатилась до Брюсселя, недовольство "зелёной" политикой ЕС растёт

Евросоюзу не удаётся снизить выбросы от автомобилей

Европейский парламент Виктор Орбан фермеры Вторжение России в Украину Выборы в Европарламент Ультраправые