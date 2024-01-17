Исход европейских выборов могут определить два "племени" избирателей

Социологи поделили европейский электорат на пять групп в порядке убывания их влияния на настроения избарателей. Первая из них в основном обеспокоена изменением климата, а вторая - иммиграцией

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Исследование, опубликованное в среду Европейским советом по международным отношениям (ECFR), предсказывает столкновение на июньском голосовании между теми, кто больше всего обеспокоен исчезновением человеческой жизни из-за изменения климата, и теми, кто боится "исчезновения своей национальной и культурной идентичности" из-за иммиграции.

Результаты опроса, проведенного в одиннадцати европейских странах, включая девять государств ЕС, представляющих 75 % населения блока, свидетельствуют о том, что избиратели могут быть разделены на пять "племён".

Каждое их них преимущественно обеспокоено одним из пяти "кризисов", влияющих на ситуацию на континенте: изменением климата, глобальными экономическими потрясениями, иммиграцией, пандемией COVID-19 и войной России в Украине.

"Мы задали людям очень простой вопрос: какой из этих кризисов они считают событием, которое в наибольшей степени повлияло на их ожидания от будущего?" - пояснилстарший научный сотрудник ECFR Павел Зерка.

По его словам, избиратели, которых больше всего волнуют вопросы изменения климата и иммиграции, скорее всего, будут задавать тон предвыборным дискуссиям", поскольку они наиболее мобилизованы для участия в голосовании.

Те, кто считает иммиграцию вопросом, который больше всего влияет на их будущее, склонны голосовать за крайне правые или антиевропейские партии, такие как немецкая Альтернатива для Германии (AfD) или французские Reconquête или Rassemblement National, - пояснил Зерка. - Те, кто больше всего обеспокоен изменением климата, предпочитают "зелёных" или левые партии и являются сторонниками Евросоюза.

По мнению эксперта, "перетягивание каната" между группами избирателей, для которых очень актуальны проблемы изменений климата и иммиграции, может ещё больше поляризовать общественное мнение в ЕС.

"Между ними существует очень сильная обратная связь. Чем больше AfD или Марин Ле Пен из Rassemblent National говорят об опасности иммиграции, тем больше это возбуждает наиболее проевропейски настроенную часть электората, желающую остановить этот дискурс, - уточнил Зерка. - В то же время те, кто решительно выступают в защиту климата, поднимают на это не только своих единомышленников, но и тех, кто принадлежит к племени противников миграции. Потому что климатическая политика, предлагаемая институтами ЕС, часто критикуется ультраправыми как нарушающая суверенитет национальных государств и идущая вразрез с интересами домохозяйств".

Выводы исследования также основываются на шокирующих результатах ноябрьских выборов в законодательные органы Нидерландов, которые могут создать прецедент на европейском уровне.

В ходе голосования в Нидерландах победу одержала крайне правая Партия свободы Геерта Вилдерса, которая провела кампанию с агрессивной антиисламской и антииммиграционной риторикой, в то время как левый альянс за сохранение климата во главе с Франсом Тиммермансом занял второе место.

Опросы показывают, что во многих крупных странах ЕС, включая Францию и Германию, растет поддержка ультраправых партий, выступающих с резкой антииммиграционной риторикой.

Европа разделилась на пять "кризисных племен"

Исследование ECFR разделило европейских избирателей на пять основных "кризисных племен", которые различаются по национальному, половому, возрастному и образовательному признакам.

На вопрос о том, какой вопрос в основном влияет на их представление о будущем, избиратели во Франции (27 %) и Дании (29 %) чаще всего отвечают, что изменение климата.

Иммиграция оказалась на первом месте в Германии (31 %), что, по словам Зерки, может оказаться решающим фактором на июньских европейских выборах, поскольку Германия "посылает самое большое количество депутатов в Европейский парламент".

Глобальные экономические потрясения в основном влияют на перспективы избирателей в Италии (34 %) и Португалии (34 %), где кризис еврозоны имеет долгосрочные последствия.

Вторжение России в Украину вызывает наибольшее беспокойство в Восточной Европе, в том числе в соседней с Россией Эстонии (40%) и в Польше (31%). В странах Балтии остро ощущаются опасения того, что после Украины президент Путин может нацелиться на другие постсоветские государства.

Европейская молодежь до 29 лет чаще всего указывает на изменение климата (24%), в то время как представители старшего поколения больше обеспокоены иммиграцией. Европейцы старше 70 лет уделяют большое внимание войне в Украине, что, возможно, связано с их опытом "холодной войны" в двадцатом веке.

Наиболее образованные европейцы также чаще считают изменение климата самым серьёзным кризисом, влияющим на их будущее.

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В то время как партии на политической периферии стремятся привлечь избирателей, играя на их страхах и тревогах, авторы отчета предсказывают, что более центристские, умеренные силы могут "столкнуться с трудностями в привлечении своих сторонников к голосованию на европейских выборах, пытаясь обратиться к избирателям, затронутым всеми кризисами".

"Они представляют более широкую группу людей, но у них нет единого вопроса, на котором они могли бы мобилизовать своих избирателей", - сказал Зерка, добавив, что это создает ожесточенные разногласия внутри партий по поводу того, по каким вопросам вести избирательную кампанию.

"Не стоит забывать, что европейские выборы - это сумма 27 различных национальных выборов, - заключил эксперт. - Поэтому представление о том, что климат и иммиграция очень важны, не всегда будет верно в каждой стране".