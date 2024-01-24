Правые популисты могут впервые получить контроль над Европарламентом – исследование

Альянс ультраправых, которые сейчас разделены на 2 фракции, может на 10 мест обогнать ныне доминирующую Европейскую народную партию и стать самой мощной силой в Европарламенте.

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По мнению аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR), евроскептики-популисты могут одержать победу в девяти странах ЕС, включая Австрию, Бельгию, Францию и Нидерланды, на выборах евродепутатов 6-9 июня. Ещё в девяти странах они займут второе или третье место.

Резкий крен вправо может позволить широкой коалиции консерваторов и ультраправых получить уверенное большинство и направлять политику ЕС. При этом в стане правых лидерство будет именно у националистов, если им удастся договориться между собой.

Это новое большинство, которое, как предполагается, сменит существующий блок центристских групп, "скорее всего, будет выступать против амбициозных действий ЕС по борьбе с изменением климата" и затормозит "зелёный" переход, говорится в докладе.

Способность Еврокомиссии и Совета ЕС принимать внешнеполитические решения – например, поддерживать Украину – также может быть подорвана, поскольку по итогам выборов могут укрепиться изоляционистские настроения.

Всё больше подобных прогнозов появляются на фоне того, что ультраправые силы пытаются воспользоваться недовольством фермеров и рыбаков, протестующих против тяжелых условий существования, низких закупочных цен, постоянных проверок со стороны контролирующих органов и бремени европейских "зелёных" норм. Также критике подвергаются соглашения о беспошлинной торговле со многими регионами мира, где агропродукция стоит дешевле и не может сравниться по качеству и экологичности с европейской.

Протестное фермерское движение недавно охватило Францию. До этого акции прокатились по Нидерландам, Польше и Румынии.

Прогнозируемое усиление ультраправых также происходит несмотря на массовые протесты против них в Германии, крупнейшем государстве блока, которое посылает больше всего евродепутатов в Брюссель и Страсбург.

Демонстрации были вызваны сообщениями о том, что представители главной ультраправой политической силы страны "Альтернатива для Германии" (AfD) принимали участие в тайной встрече неонацистов в Потсдаме, на которой обсуждались планы депортации мигрантов и "неассимилированных" немцев иностранного происхождения.

Один из соавторов доклада ECFR доктор Кевин Каннингем заявил Euronews, что подобные контрпротесты против ультраправых, скорее всего, окажут "минимальное" влияние на результаты голосования.

Хотя на прошлой неделе председатель Европарламента Роберта Метсола заявила Euronews, что верит в то, что традиционные партии смогут предотвратить ультраправое "цунами", в ECFR считают, что полученные данные должны стать "тревожным сигналом" для центристских сил.

"Партиям политического мейнстрима необходимо проснуться и прислушаться к требованиям избирателей, – сказал профессор Саймон Хикс, ещё один автор доклада. – Их кампании должны дать повод для оптимизма".

Центр исчезает, радикалы набирают силу

Центристские силы, однако, по прогнозам, будут сдавать позиции, уступая партиям, находящимся на крайних полюсах.

Одна из двух ультраправых фракций в парламенте – "Идентичность и демократия" (ID) – по прогнозам, улучшит свой предыдущий результат на ошеломляющие 40 мест на июньском голосовании, чему способствуют растущая поддержка "Национального объединения" Марин Ле Пен во Франции и AfD в Германии, а также недавняя победа "Партии свободы" Герта Вилдерса на ноябрьских выборах в Нидерландах.

Европейские консерваторы и реформисты, к которым относятся испанская Vox, "Братья Италии" и польская "Право и справедливость", также получат впечатляющий результат – на 18 мандатов больше, чем в 2019 году.

На другом конце политического спектра радикальные левые, включающие в себя коммунистические и евроскептические группы, по прогнозам, покажут более скромный прирост – 6 кресел.

Прогнозируемый состав Европейского парламента

В то время как Европейская народная партия (ЕНП) останется крупнейшей группой в парламенте, поддержка других центристов может резко упасть.

По прогнозам, ЕНП потеряет пять мест, левоцентристские социалисты и демократы (S&D) – десять, а либеральная фракция "Обновляя Европу" потеряет 15 мест и лишится своей роли "делателя королей", став четвёртой по величине группой в парламенте.

Если правая партия Виктора Орбана "Фидес", вышедшая из ЕНП в 2021 году, решит присоединиться к консерваторам и реформистам, два наиболее правых блока могут составить более четверти парламента и в совокупности занять больше мест (183), чем любая из основных групп (ЕНП прочат на 10 мандатов меньше).

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Экология и внешняя политика ЕС: смена курса?

Эксперты предполагают, что доминирование ультраправых может вылиться в "антиклиматическую политику", чтобы затормозить "зёленый" переход ЕС.

Знаковые экологические законопроекты ЕС, такие как Закон о восстановлении природы, принятый в июле прошлого года, были одобрены с минимальным перевесом на фоне ожесточённого сопротивления со стороны правых групп.

Подобные инициативы обречены на провал в новом составе парламента, если прогнозы оправдаются.

В докладе также говорится, что, хотя парламент имеет ограниченные возможности для формирования внешней политики блока, результаты выборов могут повлиять на общественную дискуссию в странах-членах таким образом, что дальнейшая финансовая и военная поддержка Украины станет всё менее популярной.

В докладе также говорится, что существует "большая вероятность" того, что пророссийские партии будут представлены в следующем парламенте: так, прокремлёвская болгарская партия "Возрождение" может получить три места.