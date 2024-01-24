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Волна протестов фермеров докатилась до Брюсселя, недовольство "зелёной" политикой ЕС растёт

Фермеры стоят перед пластиковой коровой с нарисованным на ней скелетом во время акции протеста у здания Европейского парламента в Брюсселе, 24 января.
Фермеры стоят перед пластиковой коровой с нарисованным на ней скелетом во время акции протеста у здания Европейского парламента в Брюсселе, 24 января. Авторское право Virginia Mayo/AP Photo.
By Aida Sanchez AlonsoMared Gwyn Jones
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Чтобы выразить своё негодование по поводу экологической и торговой политики ЕС, у здания Европарламента собрались фермеры, приехавшие в том числе из соседних стран. На акции протеста своим присутствием отметились евродепутаты от ультраправых.

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Мероприятие было гораздо меньшего масштаба, нежели те, что проходят во Франции или Германии. Но у здания Европейского парламента в среду собралось около сотни французских, нидерландских и итальянских фермеров. 

Патрик Легра, представитель профсоюза Coordination Rurale:

"Мы хотим сказать, что во Франции, как и в других европейских странах, принимать решения будут не "белые воротнички", которые понятия не имеют, насколько сложно производить хорошую продукцию во Франции. И ещё, как написано на наших плакатах, мы требуем прекратить импорт, нерегулируемый импорт".

Фермерских профсоюзов особенно возмущают "зелёное соглашение" и соглашение ЕС о свободной торговле. Они, по мнению протестующих, наносят ущерб европейскому рынку сельхозпродукции и бьют по карману фермеров. Извлечь политическую выгоду, вероятно, пытаются ультраправые, о чём говорит присутствие на акции некоторых евродепутатов.

Хорхе Буксаде, депутат Европарламента от партии Vox:

"В нашем случае речь идёт о политичеких убеждениях. Мы голосовали против Единой сельскохозяйственной политики. Она привела к сокращению помощи, которую заслуживают наши фермеры. Я думаю, что Европейская народная партия делает это исключительно из партийных интересов, потому что они знают, что во многих частях Европы наблюдается социальная мобилизация, и пытаются реагировать".

Главное профсоюзное объединение фермеров в Европе Copa-Cogeca в манифестации не участвовало, так как организаторы не являются его членами.

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