Политическое цунами в Нидерландах: ультраправые получают 37 мест в Палате представителей

Почти все голоса нидерландских избирателей подсчитаны. Главный победитель внеочередных выборов – Герт Вилдерс и его "Партия свободы". Ультраправые превзошли все ожидания и, скорее всего, возглавят переговоры по формированию правительства, которые начнутся в пятницу.

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Ему предсказывали жёсткую борьбу за каждое депутатское место – в итоге Герт Вилдерс и его ультраправая "Партия свободы" (PVV) побеждают на выборах с большим отрывом.

Как сообщает Нидерландская радиовещательная корпорация (NOS), по предварительным прогнозам, основанным на 98% подсчитанных голосов, Вилдерс и его сторонники получат 37 мест из 150 в Палате представителей, что на 2 мандата больше, чем по данным экзитпола.

Ближайшие соперники националистов – коалиция левых и зелёных – набирают 25 мест. Правящие либерал-консерваторы (VVD) показали лишь третий результат (24 мандата). За ними следует недавно созданная центристская партия "Новый социальный контракт" (20 депутатов).

Я обращаюсь к вам, Нидерланды, избиратель сказал своё слово. Он сказал, что сыт по горло, и мы сделаем всё, чтобы в центре внимания были нидерландцы. Герт Вилдерс лидер "Партии свободы"

После 13-летнего правления правоцентристов Марка Рютте, которого сменила на посту лидера партии Дилан Йешилгёз-Зегериус, в Нидерландах может произойти резкая смена политического курса. Вопрос, однако, заключается в том, присоединятся ли к Вилдерсу другие партии для формирования коалиционного правительства, поскольку, несмотря на то, что ультраправые станут крупнейшей партией в парламенте, им далеко до абсолютного большинства.

Преемница Рютте во вторник исключила возможность вступления в коалицию, в которой Вилдерс стал бы премьером. Руководство NSC выступило с критикой ультраправых, но заявило, что открыто к переговорам.

Герт Вилдерс заявил, что намерен сотрудничать с другими политическими силами, а в случае прихода к власти будет претворять в жизнь "решения, соответствующие конституции".

В центре программы "Партии свободы" – антимигрантская и антиисламская риторика. Вилдерс хочет запретить мечети и Коран, а также запретить ношение исламских платков в госучреждениях. Его также называют евроскептиком: политик критикует ЕС, призывая Нидерланды контролировать границы, значительно сократить выплаты в пользу союза и блокировать вступление в него новых членов.

"Я точно не расист, – говорит один из сторонников PVV, – но, по моим ощущениям, сюда едет слишком много "охотников за удачей", мы должны это остановить, потому что мы живём в маленькой стране с таким большим количеством людей. Никто не хочет жить в небоскрёбах, каждый хочет иметь свой собственный дом и сад, но это просто невозможно. Поэтому мы должны искать решения, и одно из них – остановить миграцию".

Из Гааги передаёт корреспондент Euronews Фернанде ван Тетс: "Послание избирателей сегодня кажется ясным. Правительство должно занять более жёсткую позицию в отношении миграции. Герт Вилдерс пообещал прислушаться к гражданам. Найдет ли он партнёров, готовых войти с ним в правительство, пока неясно".