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Политическое цунами в Нидерландах: ультраправые получают 37 мест в Палате представителей

Герт Вилдерс, лидер "Партии свободы" (PVV), обнимается со сторонниками после объявления первых предварительных результатов всеобщих выборов, Гаага, 22 ноября 2023 года.
Герт Вилдерс, лидер "Партии свободы" (PVV), обнимается со сторонниками после объявления первых предварительных результатов всеобщих выборов, Гаага, 22 ноября 2023 года. Авторское право AP Photo/Peter Dejong
By Alexander KazakevichFernande van Tets
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Почти все голоса нидерландских избирателей подсчитаны. Главный победитель внеочередных выборов – Герт Вилдерс и его "Партия свободы". Ультраправые превзошли все ожидания и, скорее всего, возглавят переговоры по формированию правительства, которые начнутся в пятницу.

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Ему предсказывали жёсткую борьбу за каждое депутатское место – в итоге Герт Вилдерс и его ультраправая "Партия свободы" (PVV) побеждают на выборах с большим отрывом.

Как сообщает Нидерландская радиовещательная корпорация (NOS), по предварительным прогнозам, основанным на 98% подсчитанных голосов, Вилдерс и его сторонники получат 37 мест из 150 в Палате представителей, что на 2 мандата больше, чем по данным  экзитпола.

Ближайшие соперники националистов – коалиция левых и зелёных – набирают 25 мест. Правящие либерал-консерваторы (VVD) показали лишь третий результат (24 мандата). За ними следует недавно созданная центристская партия "Новый социальный контракт" (20 депутатов).

Я обращаюсь к вам, Нидерланды, избиратель сказал своё слово. Он сказал, что сыт по горло, и мы сделаем всё, чтобы в центре внимания были нидерландцы.
Герт Вилдерс
лидер "Партии свободы"

После 13-летнего правления правоцентристов Марка Рютте, которого сменила на посту лидера партии Дилан Йешилгёз-Зегериус, в Нидерландах может произойти резкая смена политического курса. Вопрос, однако, заключается в том, присоединятся ли к Вилдерсу другие партии для формирования коалиционного правительства, поскольку, несмотря на то, что ультраправые станут крупнейшей партией в парламенте, им далеко до абсолютного большинства.

Преемница Рютте во вторник исключила возможность вступления в коалицию, в которой Вилдерс стал бы премьером. Руководство NSC выступило с критикой ультраправых, но заявило, что открыто к переговорам.

Герт Вилдерс заявил, что намерен сотрудничать с другими политическими силами, а в случае прихода к власти будет претворять в жизнь "решения, соответствующие конституции". 

В центре программы "Партии свободы" – антимигрантская и антиисламская риторика. Вилдерс хочет запретить мечети и Коран, а также запретить ношение исламских платков в госучреждениях. Его также называют евроскептиком: политик критикует ЕС, призывая Нидерланды контролировать границы, значительно сократить выплаты в пользу союза и блокировать вступление в него новых членов.

"Я точно не расист, – говорит один из сторонников PVV, – но, по моим ощущениям, сюда едет слишком много "охотников за удачей", мы должны это остановить, потому что мы живём в маленькой стране с таким большим количеством людей. Никто не хочет жить в небоскрёбах, каждый хочет иметь свой собственный дом и сад, но это просто невозможно. Поэтому мы должны искать решения, и одно из них – остановить миграцию".

Из Гааги передаёт корреспондент Euronews Фернанде ван Тетс: "Послание избирателей сегодня кажется ясным. Правительство должно занять более жёсткую позицию в отношении миграции. Герт Вилдерс пообещал прислушаться к гражданам. Найдет ли он партнёров, готовых войти с ним в правительство, пока неясно".

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