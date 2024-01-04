Пришедшие к власти в Нигере военные отменили закон о борьбе с контрабандой людьми. Результатом может стать усиление нелегальной миграции в Евросоюз

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Далекая страна Нигер сильно обеспокоила Евросоюз, а также Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS). Они ввели против военной хунты ограничительные меры. Произошедший в июле в столице Ниамее государственный переворот стал настоящим шоком для Брюсселя.

Это признает специальный представитель Евросоюза в Сахеле Эмануэла Дель Ре:

Мы были вынуждены приостановить нашу деятельность из-за путча. Мы поддерживаем действия ECOWAS, которое подвергло санкциям пришедшую к власти хунту. Мы посылаем очень важный сигнал о том, что антиконституционная смена режима в странах Сахеля абсолютно неприемлема. Это заставило Евросоюз пересмотреть своё партнёрство с Нигером. Нам пришлось приостановить с этой страной всякое сотрудничество по развитию и в области безопасности, хотя мы продолжаем оказывать ей гуманитарную помощь, потому что Евросоюз считает это необходимым.

Нигер был ключевым партнёром ЕС в регулировании миграции, но теперь это сотрудничество находится под угрозой: хунта отменила закон о борьбе с торговлей людьми, который сокращал потоки такой контрабанды через город Агадес в сторону пустыни Сахара.

Депутат Европарламента от Испании Хавьер Нарт считает это актом мести:

Хунта говорит Европе: "вы увидите, как много мигрантов прибудет в Италию". Это ответ на прекращение Нигеру помощи. Мы не можем оказывать экономическую помощь военной хунте.

Попытки ЕС ограничить миграцию пришлись не по душе и населению региона Агадес, который стал транзитным пунктом для иностранцев, стремящихся в Евросоюз. Многие нигерцы оказывали им там транспортные услуги.

Снова Хавьер Нарт:

Это как в Европе. Если вы хотите доехать на автобусе из Милана в Рим, вам нужно купить билет. Очевидно, что билет из Агадеса будет стоить намного дороже.

Нигерские общественные организации считали, что закон о борьбе с контрабандой людьми душит местную экономику.

Глава Африканской сети безопасности Ниагале Багайоко объясняет, что перевозкой людей промышляют на континенте повсюду:

На местном уровне это считается традиционным способом зарабатывать, торговать и поддерживать связи. Перемещение населения, особенно в самом Сахеле или в северные регионы, считается частью образа жизни.

Европейская комиссия также обеспокоена тем, что после июльского переворота хунта разорвала связи с бывшей метрополией Нигера Францией и одновременно обратилась за помощью к российской ЧВК "Вагнер".