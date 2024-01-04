Пришедшие к власти в Нигере военные отменили закон о борьбе с контрабандой людьми. Результатом может стать усиление нелегальной миграции в Евросоюз
Далекая страна Нигер сильно обеспокоила Евросоюз, а также Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS). Они ввели против военной хунты ограничительные меры. Произошедший в июле в столице Ниамее государственный переворот стал настоящим шоком для Брюсселя.
Это признает специальный представитель Евросоюза в Сахеле Эмануэла Дель Ре:
Мы были вынуждены приостановить нашу деятельность из-за путча. Мы поддерживаем действия ECOWAS, которое подвергло санкциям пришедшую к власти хунту. Мы посылаем очень важный сигнал о том, что антиконституционная смена режима в странах Сахеля абсолютно неприемлема. Это заставило Евросоюз пересмотреть своё партнёрство с Нигером. Нам пришлось приостановить с этой страной всякое сотрудничество по развитию и в области безопасности, хотя мы продолжаем оказывать ей гуманитарную помощь, потому что Евросоюз считает это необходимым.
Нигер был ключевым партнёром ЕС в регулировании миграции, но теперь это сотрудничество находится под угрозой: хунта отменила закон о борьбе с торговлей людьми, который сокращал потоки такой контрабанды через город Агадес в сторону пустыни Сахара.
Депутат Европарламента от Испании Хавьер Нарт считает это актом мести:
Хунта говорит Европе: "вы увидите, как много мигрантов прибудет в Италию". Это ответ на прекращение Нигеру помощи. Мы не можем оказывать экономическую помощь военной хунте.
Попытки ЕС ограничить миграцию пришлись не по душе и населению региона Агадес, который стал транзитным пунктом для иностранцев, стремящихся в Евросоюз. Многие нигерцы оказывали им там транспортные услуги.
Снова Хавьер Нарт:
Это как в Европе. Если вы хотите доехать на автобусе из Милана в Рим, вам нужно купить билет. Очевидно, что билет из Агадеса будет стоить намного дороже.
Нигерские общественные организации считали, что закон о борьбе с контрабандой людьми душит местную экономику.
Глава Африканской сети безопасности Ниагале Багайоко объясняет, что перевозкой людей промышляют на континенте повсюду:
На местном уровне это считается традиционным способом зарабатывать, торговать и поддерживать связи. Перемещение населения, особенно в самом Сахеле или в северные регионы, считается частью образа жизни.
Европейская комиссия также обеспокоена тем, что после июльского переворота хунта разорвала связи с бывшей метрополией Нигера Францией и одновременно обратилась за помощью к российской ЧВК "Вагнер".