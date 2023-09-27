Посол Франции покинул Нигер

By Euronews

Сильвен Итте - посол Франции в Нигере, как сообщают многие источники, покинул Ниамей. Самолет с высокопоставленным дипломатом направился в Чад.

Посол Франции в Нигере Сильвен Итте, высылки которого требовали захватившие власть военные, покинул страну. Об этом сообщил источник во французском посольстве.

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Прежде чем направиться в Париж, самолет с высокопоставленным дипломатом и шестью сотрудниками посольства вылетел в Чад.

Путчисты пришли к власти в Нигере результате июльского переворота. Франция отказалась признать власть военных, что вызвало ежедневные протесты перед французским посольством.

Несколько дней назад президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция до конца года выведет из Нигера свой воинский контингент.