Кризис в Нигере ударил по региональной торговле

Страны ЭКОВАС закрывают границы с Нигером. Заблокированы транзитные торговые маршруты. На въезде и выезде выстроились огромные очереди из грузовиков и фур с товарами и продуктами.

Долгие дни ожидания в километровых очередях проводят водители фур и грузовиков на въезде и выезде из Нигера. Соседние страны закрыли свои с ним границы из-за осуществлённого там госпереворота.

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Происходящее ударило по торговле во всём регионе. Нельзя не только ввозить товары в Нигер, перекрыт и транзитный маршрут через него. Задержки в общей сложности наблюдаются на 75 направлениях, по которым осуществляются поставки. И в основном это продукты питания. Торговцы терпят огромные убытки. Пока водители простаивают в очередях или ищут альтернативные, более длинные маршруты, товар приходит в негодность.

О продовольственном кризисе в Сахеле пока речь не идёт. Но ситуация в этом уязвимом регионе может измениться довольно резко и в любой момент.

"Мы оставили наши семьи, чтобы накормить их, отправились на заработки. Мы не знаем, что происходит. Мы застряли здесь. 16-й день в дороге. Мы просим африканское население разобраться со своими проблемами, пропустить нас - мы выгрузим наш багаж, развернемся и спокойно отправимся к своим семьям, как и положено", - жалуется водитель грузовика.

Ситуация обострилась, когда Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовало ввести в действие резервные войска у границы с Нигером для подготовки к операции по "восстановлению конституционного порядка в стране". В выходные главы штабов должны были обсудить дальнейшие шаги на встрече в Аккре. Но переговоры отложили на неопределённый срок по "техническим причинам".

Ранее мятежники пригрозили убить свергнутого президента Мохамеда Базума в случае интервенции.

Между тем, ранее в пятницу тысячи нигерских сторонников хунты собрались на акцию протеста возле французской военной базы близ Ниамея. Участники размахивали российскими флагами и выкрикивали лозунги _"Долой Францию", "Долой ЭКОВАС!" _Около 1500 французских военнослужащих все ещё дислоцированны в Нигере. До переворота Париж был главным союзником Ниамея в борьбе с джихадистами в регионе.