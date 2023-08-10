ЭКОВАС отдаёт приказ о развёртывании своих сил в Нигере для восстановления конституционного порядка

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовало ввести в действие резервные войска у границы с Нигером. Сообщество завило, что примет все меры, включая закрытие границ, строгие запреты на поездки и заморозку активов против лиц, которые препятствуют восстановлению конституционного порядка.

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Ранее захватившие власть в Нигере мятежники пригрозили убить свергнутого президента Мохамеда Базума в случае военной интервенции со стороны соседних государств. По данным западных информагентств, такое предупреждение организаторы мятежа сделали и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая посетила Нигер 7 августа. Она предлагала путь восстановления демократического порядка в стране, но мятежники "не проявили особого интереса".