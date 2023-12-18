Минфин США: антироссийские санкции работают

By Euronews

Российская экономика переживает спад, рубль слабеет, всё больше россиян покидают страну: минфин США провёл оценку эффективности санкций против Москвы.

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Антироссийские санкции работают: рубль слабеет, россияне в огромном количестве покидают страну. Таковы выводы Минфина США. Обнародованы они были как нельзя кстати - на фоне растущего скептицизма по поводу эффективности ограничительных мер в отношении России и целесообразности поддержки Украины. За разъяснениями мы обратились к замминистра финансов США.

Уолли Адейемо, замминистра финансов США:

"Экономика России переживает спад. Людей в стране меньше, экономика менее гибкая. Сегодняшняя Россия - это экономика военного времени. Она старается производить как можно больше оружия. Там больше не создают то, что со временем укрепило бы экономику. Там тратят резервы, которые накапливали годами, например, на производство танков или покупку танкеров. Наши страны, мы должны признать, пострадали из-за войны России с Украиной. Но наши экономики намного сильнее, чем российская. И благодаря нашему альянсу, мы можем инвестировать в будущее и гарантировать нашим гражданам те возможности, которых у большинства россиян никогда не будет из-за действий Владимира Путина".

Euronews:

"Главная сложность для Запада состоит в том, чтобы обеспечить эффективность санкций. Есть ли у Минфина предложения по тому, как перекрыть лазейки для обхода санкций?"

Уолли Адейемо:

"Это большая проблема для нас. Показателем того, что ограничения работают, послужилото, что Кремль приказал разведслужбам разработать способы их обхода. Но в тесном сотрудничестве с Европейским союзом мы разработали свои процедуры экспортного контроля для пресечения такой практики. Также в рамках совместной миссии Соединённых Штатов, ЕС и Великобритании мы посетили страны, где имеются нарушения санкционного режима. Мы очень чётко даём понять, что выбор у них есть. Либо они продолжают вести бизнес с Россией, экономические возможности которой всё меньше, либо они ведут бизнес с нами".

Сегодняшняя Россия - это экономика военного времени. Она старается производить как можно больше оружия. Там больше не создают то, что со временем укрепило бы экономику. Там тратят резервы, которые накапливали годами. Уолли Адейемо замминистра финансов США

Euronews:

"Помимо санкций, есть ещё одна большая проблема - это одобрение политиками финансового плана помощи Украине. На саммите на прошлой неделе в Брюсселе премьер-министр Венгрии отказался разблокировать пакет в 50 миллиардов евро. то же самое - в Вашингтоне: вопрос о помощи Украине остаётся в подвешенном состоянии, Конгресс уже скоро уйдёт на рождественские каникулы".

Уолли Адейемо:

"В нашей стране для проработки этих пакетов требуется время. То же самое можно сказать о Европе. Нужно проводить дебаты, обсуждения. Но, в конечном счёте, мы остаёмся верны нашим ценностям и полны решимости продолжать поддерживать европейский народ, поскольку он помогает нам защищать Украину и предоставлять Украине необходимые ресурсы. Я ожидаю, что именно так и будет в дальнейшем".

Пока политики спорят, война в Украине продолжается, потери с обеих сторон только растут. По данным Всемирного банка, на восстановление Украине потребуется более 400 миллиардов евро.