Президент США подписал указ о выделении Украине 200 миллионов долларов военной помощи

By Euronews

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в США провел переговоры с президентом Джо Байденом и встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

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Республиканцы в Конгрессе США по-прежнему блокируют утверждение нового транша военной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, увязывая это с внутриполитическими требованиями.

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине 200 миллионов долларов военной помощи. Этот пакет, как уточняется, выделяется из общего лимита, утвержденного еще год назад. При этом Белый дом предупредил, что без помощи Конгресса финансирование может иссякнуть к концу года.

Джо Байден, президент США:"Без дополнительного финансирования у нас не будет возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных задач. Путин рассчитывает на то, что Соединенные Штаты не смогут оказать помощь Украине Мы должны доказать ему, что он ошибается".

Владимир Зеленский, президент Украины:"Очень важно, чтобы к концу этого года мы смогли послать агрессору очень сильный сигнал о нашем единстве и единстве Украины, Америки, Европы, всего свободного мира".

В ходе визита украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Джо Байденом и встретился с новым спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. По словам Джонсона, он сказал украинскому лидеру, что Конгресс США поддерживает его, но сделал ремарку.

Майк Джонсон, спикер Палаты представителей:"Американский народ выступает за свободу, и он находится на правой стороне этой борьбы. Я просил Белый дом с того дня, как мне вручили молоток спикера, внести ясность. Нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить. То, о чем, похоже, просит администрация Байдена, - это миллиарды дополнительных долларов без соответствующего надзора, без четкой стратегии победы и без ответов, которые, как я думаю, должен получить американский народ".

Республиканцы в Конгрессе отказываются одобрить новый пакет военной помощи Украине, если демократы не согласятся на крупные реформы в сфере миграции. Речь идет об ужесточении миграционной политики и обеспечении безопасности на южных границах США.