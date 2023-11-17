By Euronews и AP

Впервые в новейшей истории России расходы на оборону превысят траты на социальную сферу. По мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе такие меры могут оказаться проблематичными.

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Государственная Дума РФ в пятницу утвердила в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета, который предусматривает увеличение доходов примерно на 25% в 2024 г., причём рекордные суммы будут направлены на оборону.

Ожидается, что в следующем году траты на военные нужды впервые в современной истории страны превысят расходы на социальную политику.

Рекордно низкий уровень безработицы, повышение заработной платы и целевые социальные расходы должны помочь Кремлю пережить внутренние последствия перехода экономики на военные рельсы, но могут создать проблемы в долгосрочной перспективе, считают аналитики.

По словам российских законодателей, бюджет на 2024-2026 гг. был разработан специально для финансирования армии и смягчения последствий "17,5 тыс. санкций", введённых против России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В этих непростых условиях удалось принять бюджет, который не только обеспечит выделение необходимых средств на обороноспособность нашей страны, но и предусматривает все необходимые средства на обеспечение социальных обязательств государства перед гражданами", - заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, как передаёт ТАСС.

Фракция КПРФ проголосовала против законопроекта, поскольку он предусматривает "низкие пенсии" и "копеечные льготы".

Теперь документ будет передан на утверждение в Совет Федерации - верхнюю палату российского парламента - перед тем, как его подпишет президент Владимир Путин.

Законопроект направлен на то, чтобы поправить военные дела в Украине и подготовиться к вечной военной конфронтации с Западом. Это равносильно тотальной ремилитаризации российского общества. Ричард Коннолли эксперт по военным и экономическим вопросам РФ, Королевский институт оборонных исследований

По словам Ричарда Коннолли, эксперта по российским военным и экономическим вопросам из Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне, проект бюджета "направлен на то, чтобы поправить военные дела в Украине и подготовиться к вечной военной конфронтации с Западом".

"Это равносильно тотальной ремилитаризации российского общества", - считает наш собеседник.

По прогнозам российского министерства финансов, в 2024 г. доходы федерального бюджета составят 36,66 трлн. рублей, при дефиците 0,8% ВВП.

Некоторые статьи бюджета закрыты, поскольку Кремль пытается скрыть свои военные планы и не желает привлекать излишнее внимание к войне в Украине. Независимые журналисты Фарида Рустамова и Максим Товкайло в своём Telegram-канале Faridaily сообщили, что в 2024 году около 39% всех федеральных расходов будет направлено на оборону и охрану правопорядка. Это более 14 трлн. рублей.

По официальным же данным, на статью "Национальная оборона" выделят 29,4% средств бюджета (10,8 трлн. рублей). Так или иначе, это существенно больше планируемых трат на социальную сферу (7,7 трлн.)