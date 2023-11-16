Как теневой флот танкеров помогает России обходить нефтяные санкции

Попытки Запада ограничить торговлю российской нефтью провалились: на помощь Москве пришли теневой флот, неотслеживаемые операторы и скидки

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После 18 месяцев войны с Украиной влияние западных санкций на российскую экономику, в частности на нефтяные доходы федерального бюджета, ослабевает.

Страна нашла способы обхода западных санкций, вынудивших установить предельную цену барреля российской нефти марки Urals на уровне 60 долл.

Но практически ни одна из поставок морской нефти в октябре не была осуществлена по цене ниже предельной, сообщает Financial Times со ссылкой на официальные источники в ЕС. Официальная российская статистика также показывает, что средняя полученная цена в октябре была выше 80 долл. за баррель.

Несмотря на ежемесячное падение экспорта нефти из России на 3-5% в последние три месяца, доходы страны от продажи нефти все равно выросли", - заявил Euronews Business экономист и аналитик по энергетике Усама Ризви.

Принцип действия ограничения цен

Чтобы снизить доходы России от продажи нефти в ответ на агрессию против Украины, страны "Большой семерки" и их союзники, такие как Австралия и Норвегия, ввели ограничение на цены с 5 декабря 2022 года. (В ЕС также действует полный запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов морского происхождения, за исключением Болгарии).

Компаниям из этих юрисдикций запрещено оказывать услуги по транспортировке или страхованию для содействия торговле российской нефтью, если только эта торговля не будет достоверно ниже предельной цены.

Однако в июле 2023 года рыночная цена на российскую нефть марки Urals превысила предельную цену в 60 долл. и в последние месяцы все чаще и чаще устанавливается выше этого уровня.

Как Россия перевернула рынок с ног на голову

По словам Кристофера Уифера, генерального директора бизнес-консалтинговой компании Macro-Advisory Ltd., страна разработала методы, которые "делают невозможным полицейское регулирование торговли".

Традиционно торговлей российской нефтью занимались крупные нефтяные компании и сырьевые дома, соблюдающие западные санкции.

Но за последний год их постепенно вытеснили малоизвестные торговые фирмы, не имеющие опыта работы в этом бизнесе, которые то появлялись и вывозили большие объемы российской нефти в Азию, то быстро сворачивали бизнес.

Графики брюссельского аналитического центра Bruegel показывают, что менее четверти используемых в настоящее время судов официально находятся под юрисдикцией стран "Большой семерки" или Норвегии и, следовательно, должны соблюдать предельные цены.

На мировом рынке также появился флот "теневых танкеров", состоящий из сотен мелких танкерных операторов, владеющих одним или двумя танкерами. Как правило, это стареющие суда, представляющие большой риск для безопасности, которые ходят под флагами таких стран, как Либерия или Камерун.

Они регулярно перевозят миллионы баррелей нефти и часто не имеют стандартного для отрасли страхования или страхуются индийскими, китайскими или российскими компаниями, хотя традиционно 90-95% мирового рынка страхования танкеров базируется в Лондоне.

Еще один график Bruegel показывает, что к июлю 2023 года происхождение страховки для двух третей грузов становится неизвестным.

Все чаще, еще до того как судно достигало пункта назначения, груз переходил из рук в руки в море, что усложняло отслеживание российского нефтяного экспорта.

"Это огромная игра по сокрытию танкерных перевозок, сокрытию объемов, - говорит Уифер. - Если власти в Европе выявляют какую-либо компанию или танкер, нарушающий санкции, то довольно быстро название компании и даже название танкера меняется".

Тем временем российская нефть марки Urals предлагает скидку, которая в настоящее время составляет около $10 за баррель по сравнению с эталонной нефтью Brent, но весной она была дешевле на $35-40.

Поскольку цена на нефть Brent начала расти после заявления стран ОПЕК+ о сокращении добычи, российская нефть также может последовать этому примеру.

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Кто покупает российскую нефть и как она снова попадает в Европу?

Морская российская нефть практически полностью направляется на азиатские рынки, крупнейшими покупателями являются Индия, Китай и Турция.

Однако значительное количество нефти уходит в неизвестном направлении. "Около 1,5 млн. баррелей в день уходит из российских портов в неизвестном направлении, - говорит Уифер. - Затем они попадают в китайские или индийские порты, а иногда эта нефть перегружается на другой танкер в океане. Затем она попадает на мировой рынок".

Часть российской нефти и нефтепродуктов попадает в Европу, куда ее ввоз запрещен (за исключением небольшого количества в Болгарию).

"С наступлением зимы Европе придется закупать дизельное топливо и другие продукты в Индии или Объединенных Арабских Эмиратах. А фактически это российская нефть, которая прошла весь путь", - говорит Уифер.

Экономист и энергетический аналитик Усама Ризви также подтвердил, что нефть, отправленная в Азию, переправляется в Европу: "Судя по данным, Турция и Индия импортируют большое количество российской нефти, и большая ее часть возвращается в Европу в виде нефтепродуктов".

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Что могут изменить новые санкции

По мнению аналитиков, такой раздробленный рынок, полный малоизвестных торговых компаний, стало очень трудно контролировать. "Реальность такова, что ЕС не в состоянии контролировать этот рынок", - говорит Уифер.

"Что действительно сделало это ограничение цен неэффективным, так это беспрецедентный рост "теневого флота", который не отслеживается международными организациями", - сказал Ризви, добавив, что также неотслеживаемые партии нефти, например, разгруженные в Малайзии, вливаются в мировую торговлю под видом экспорта другой страны.

Санкции могут быть введены только в том случае, если нынешние покупатели согласятся их соблюдать. "Все крупные покупатели абсолютно ясно дали понять, что не намерены этого делать", - заявил Уифер. - Ранее Индия открыто подтвердила, что сэкономила примерно 2,7 млрд. долл. за счет импорта российской нефти со скидкой за первые девять месяцев 2023 года. Скидка на цены на российскую нефть дает очень существенную экономическую конкурентоспособность по сравнению с западными потребителями, которые платят более высокую цену".

Последствия западных санкций могут еще более ослабнуть в январе, когда группа БРИКС пополнится шестью новыми членами, а значит, у России появится больше возможностей для заключения новых двусторонних торговых соглашений, финансовых расчетов, в том числе в области страхования, транспорта и логистики.

Поскольку недавно в ЕС был представлен 12-й пакет санкций, "возникает вопрос о готовности американских или европейских властей обеспечить соблюдение ценового ограничения и попытаться заблокировать экспорт российской нефти и нефтепродуктов", - сказал Уифер.

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Он отметил, что если объемы российской нефти будут сокращены в результате более эффективного контроля, то это приведет к уходу миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов с мирового рынка, что, несомненно, приведет к росту цен.

"Скачок цен на нефть нанесет ущерб мировой экономике", - уверен эксперт.