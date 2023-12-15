EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Венгрия заблокировала предоставление финансовой помощи ЕС Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Авторское право Virginia Mayo/AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Венгрия заблокировала выделение финансовой помощи Киеву через несколько часов после того, как на саммите ЕС было принято решение о начале переговоров с Украиной о её вступлении в блок.

РЕКЛАМА

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал голосовать против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС на саммите Евросоюза в Брюсселе, однако наложил вето на предоставление финансовой помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро.

Заседание Европейского совета продлилось далеко за полночь, но лидеры стран ЕС не смогли переубедить венгерского премьера.

ЕС вернется к обсуждению помощи в январе следующего года.

При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, "Украина не будет испытывать недостатка в средствах в течение следующих нескольких недель".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с тем, что на саммите было принято решение о начале переговоров о вступлении в ЕС.

В заключительный день саммита в пятницу лидеры Евросоюза обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы укрепления безопасности ЕС в условиях глобальной нестабильности.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Европейцы протестуют против мер жесткой экономии

Лидеры ЕС призвали к "гуманитарным паузам" в Газе, но не к прекращению огня

В Европе прошли акции памяти жертв нападения ХАМАС

Украина Европейский союз Виктор Орбан членство в Евросоюзе