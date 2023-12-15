Венгрия заблокировала предоставление финансовой помощи ЕС Украине

By Euronews

Венгрия заблокировала выделение финансовой помощи Киеву через несколько часов после того, как на саммите ЕС было принято решение о начале переговоров с Украиной о её вступлении в блок.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал голосовать против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС на саммите Евросоюза в Брюсселе, однако наложил вето на предоставление финансовой помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро.

Заседание Европейского совета продлилось далеко за полночь, но лидеры стран ЕС не смогли переубедить венгерского премьера.

ЕС вернется к обсуждению помощи в январе следующего года.

При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, "Украина не будет испытывать недостатка в средствах в течение следующих нескольких недель".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с тем, что на саммите было принято решение о начале переговоров о вступлении в ЕС.

В заключительный день саммита в пятницу лидеры Евросоюза обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы укрепления безопасности ЕС в условиях глобальной нестабильности.