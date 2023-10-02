Брюссель с тревогой следит за курсом Братиславы

Будет Братислава и дальше следовать курсом популизма, сохранит свою ориентацию на Москву или вернется на европейский путь? Об этом Брюссель вскоре узнает, если Роберт Фицо сможет сформировать правительство

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Опасения руководителей Евросоюза подтвердилась: на выборах в Словакии наибольшее число голосов получила прокремлевская партия "Курс". Ее лидер Роберт Фицо – давно известен в Брюсселе, он три срока занимал пост словацкого премьер-министра и на европейской арене верно следовал союзному курсу. Но в последние годы риторика Фицо изменилась.

Его обвиняют в популизме и безответственных предвыборных обещаниях, которые могут подорвать доверие к внешней и оборонной политике ЕС, особенно в отношении войны России против Украины. Братислава угрожают сократить военную помощь Киеву. Но сначала словацкому левоцентристу нужно сформировать коалиционное правительство.

Алена Кудько из аналитического центра GLOBSEC:

«Если Роберт Фицо намерен выполнить свои предвыборные обещания, это, скорее всего, будет означать, что Евросоюзу будет сложнее достигать компромисса на уровне ЕС. Это не значит, что Роберт Фицо готов блокировать все решения по Украине и России. Но с ним будет труднее договариваться. Он, возможно, захочет добиваться больше уступок Словакии и своему правительству в обмен на поддержку внешнеполитических решений, с которыми он не согласен".

Фицо ушел из правительства в 2018 году на фоне массовых протестов после убийства антикоррупционного журналиста и его невесты. Яна Куцяк собирал материалы о возможных связях словацких политиков с итальянской мафией и махинациях при расходовании субсидий ЕС. После этого Братислава распорядилась провести серию антикоррупционных расследований. Но попытки предъявить экс-премьеру обвинения не удавались из-за его парламентской неприкосновенностью. И конце концов обвинения были сняты.

Яромир Новак, европейский корреспондент информационного агентства Словакии:

«Его последнее правительство было насквозь коррумпировано. Многое указывает на причастность партии Фицо к убийству журналиста-расследователя. С тех пор, как оно произошло, не менее 40 человек из его окружения, из полиции, спецслужб, олигархов либо попали в тюрьму, либо готовятся предстать перед правосудием. Поэтому, конечно, он хочет защитить себя и своих союзников».

Сегодня общество в Словакии глубоко расколото. Для уроженцев этой страны, проживающих в Брюсселе, подтверждением этому стали итоги парламентских выборов.

Эрик Зольцер, Словацкая платформа «От Татр до Шумана»:

"Были надежды, что старая система, которую мы видим в Словакии, система олигархов, лжи, дезинформации, распространения ненависти, наконец, закончится. Была некоторая надежда. Я не сомневаюсь, что Словакия будет постепенно прогрессировать в этом направлении, но к сожалению, не сейчас. К великому разочарованию, этого не происходит в нынешнем раунде».

Будет Братислава следовать курсом популизма, сохранит свою ориентацию на Москву или вернется на европейский путь? Об этом Брюссель вскоре узнает, если Роберт Фицо сможет сформировать правительство.