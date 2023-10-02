Фицо в поиске коалиции: пойдет ли Словакия по пути Венгрии?

By Euronews

Бывший премьер обещает в случае прихода к власти отказаться от военной помощи Украине

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Левоцентристская партия "Курс" во главе с бывшим премьером Робертом Фицо по результатам выборов получает 42 кресла в 150-местном парламенте.

Теперь для формирования правительства им необходима коалиционная поддержка.

Если Фицо это удастся, Словакия прекратит военную поддержку Украины, так как у страны есть "более серьезные проблемы".

У Словакии и людей в Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина. Это все, что я могу сказать на данный момент. Мы считаем, что Украина - это большая трагедия для всех... Мы сделаем все возможное и в рамках ЕС, чтобы как можно скорее достичь мирных переговоров Роберт Фицо бывший премьер-министр Словакии, лидер партии "Курс"

Президент Зузана Чапутова, бывший член Прогрессивной партии Словакии и давний политический соперник Фицо заявила, что поручит ему сформировать правительство.

Сформировать коалицию Фицо может с занявшей третье место партией "Голос" своего бывшего соратника Петера Пеллегрини и Словацкой национальной партией.

Но не все верят в резкую смену политического курса страны.

Соня Сзомоланий, политолог:

_— Каким бы ни был состав (нового правительства), оно не будет иметь конституционного большинства. Он (Фицо) не может изменить конституцию и не может изменить все институты, которые хотел бы. _

Мартин Туриак, житель Братиславы:

— Европейский Союз не позволит нам уйти в какую-то крайность. Я думаю, что международная ориентация этой страны останется прежней.

По мнению аналитиков, Фицо стремится перенять политику венгерского премьер-министра Виктора Орбана.