Фицо в поиске коалиции: пойдет ли Словакия по пути Венгрии?

Бывший премьер обещает в случае прихода к власти отказаться от военной помощи Украине
Левоцентристская партия "Курс" во главе с бывшим премьером Робертом Фицо по результатам выборов получает 42 кресла в 150-местном парламенте.
Теперь для формирования правительства им необходима коалиционная поддержка.
Если Фицо это удастся, Словакия прекратит военную поддержку Украины, так как у страны есть "более серьезные проблемы".
Президент Зузана Чапутова, бывший член Прогрессивной партии Словакии и давний политический соперник Фицо заявила, что поручит ему сформировать правительство.
Сформировать коалицию Фицо может с занявшей третье место партией "Голос" своего бывшего соратника Петера Пеллегрини и Словацкой национальной партией.
Но не все верят в резкую смену политического курса страны.
Соня Сзомоланий, политолог:
_— Каким бы ни был состав (нового правительства), оно не будет иметь конституционного большинства. Он (Фицо) не может изменить конституцию и не может изменить все институты, которые хотел бы. _
Мартин Туриак, житель Братиславы:
— Европейский Союз не позволит нам уйти в какую-то крайность. Я думаю, что международная ориентация этой страны останется прежней.
По мнению аналитиков, Фицо стремится перенять политику венгерского премьер-министра Виктора Орбана.