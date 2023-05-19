Убийство журналиста Яна Куцяка: суд в Словакии во второй раз оправдал миллионера Мариана Кочнера

Заказчицу убийства - предпринимательницу Алену Жужову приговорили к 25 годам лишения свободы

Суд Словакии приговорил предпринимательницу Алену Жужову к 25 годам лишения свободы за подготовку убийства журналиста Яна Куцяка и разработку планов убийства нескольких прокуроров. Ранее обвиняемый, миллионер Мариан Коцнер оправдан.

Словацкий журналист Ян Куцяк и его невеста Мартина Куснирова были убиты в собственном доме, расположенном в 65 километрах к востоку от Братиславы, в феврале 2018.

Как выяснило следствие, Куцяк расследовал растрату фондов Европейского Союза и связи местных бизнесменов и политиков с итальянской мафией Ндрагетта и внимательно следил за делами миллионера Мариана Кочнера известного сомнительными сделками с недвижимостью от которого, как выяснило следствие, в адрес журналиста неоднократно поступали угрозы.

Его последняя, незаконченная и опубликованная после убийства статья была посвящена деятельности итальянских бизнесменов, связанных с организованной преступностью, которые, по его мнению, нашли в Словакии "тихую гавань", где они спокойно отмывали нелегальные средства

Ян Куцяк писал:

— Они начали делать бизнес здесь, получать субсидии, но главное – строить связи с влиятельными лицами в политике, вплоть до Правительственного Офиса Словакии.

Правительство страны заявило, что шокировано и объявило награду в 1 млн евро за информацию об убийцах.

В 2019 году словацкий суд вынес первый приговор по делу об убийстве журналиста и приговорил исполнителя убийства Золтана Андруско к 15 годам тюрьмы. Осужденный назвал заказчицей убийства Куцяка предпринимательницу Алену Жужову

В то же время следствие считало главным заказчиком убийства словацкого мультимиллионера Марианна Кочнера.

В апреле 2019 года, в преступлении признался еще один подозреваемый- бывший военный Мирослав Марчек.

Убийство Яна Куцяка спровоцировало в Словакии массовые акции протеста, в результате которых правительство премьера Фицо было вынуждено уйти в отставку.