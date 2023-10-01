Словакия: на выборах побеждают оппозиционные социал-демократы во главе с Фицо

By Euronews

Партия "Курс - новая демократия" экс-премьера Роберта Фицо набирает 23,58% голосов по данным экзитпол

РЕКЛАМА

По предварительным данным, левая оппозиционная партия набирает 23,58% голосов, в то время как либеральная "Прогрессивная Словакия", возглавляемая вице-председателем Европейского парламента Михалом Шимечкой, может получить 16,37%.

Как отмечалось в экзит-полах, пятипроцентный барьер, судя по всему, сумели преодолеть ультраправые, и теперь они будут представлены в словацком парламенте.

Фицо критикуют за его пророссийские взгляды. Он выступает против продолжения поставок вооружений Украине.

В любом случае двум ведущим политическим силам придется искать союзников, чтобы создать правящую коалицию.