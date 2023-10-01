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Срочная новость. Словакия: на выборах побеждают оппозиционные социал-демократы во главе с Фицо

Словакия: на выборах побеждают оппозиционные социал-демократы во главе с Фицо
Авторское право AP Photo/Darko Bandic
By Euronews
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Партия "Курс - новая демократия" экс-премьера Роберта Фицо набирает 23,58% голосов по данным экзитпол

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По предварительным данным, левая оппозиционная партия набирает 23,58% голосов, в то время как либеральная "Прогрессивная Словакия", возглавляемая вице-председателем Европейского парламента Михалом Шимечкой, может получить 16,37%.

Как отмечалось в экзит-полах, пятипроцентный барьер, судя по всему, сумели преодолеть ультраправые, и теперь они будут представлены в словацком парламенте.

Фицо критикуют за его пророссийские взгляды. Он выступает против продолжения поставок вооружений Украине. 

В любом случае двум ведущим политическим силам придется искать союзников, чтобы создать правящую коалицию.

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