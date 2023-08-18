ЕС запасается газом с опережением графика

Газовые хранилища в Европе заполнены почти на 90% уже сегодня, на 2,5 месяца раньше установленного властями срока. Эксперты говорят об успехе диверсификации поставок.

До зимы еще далеко, а газовые хранилища в Европе заполнены до целевой отметки в 90%, сообщила Ассоциация операторов газовой инфраструктуры. Таким образом, Старый Свет с сильным опережением графика формирует запасы, которые позволят гражданам и бизнесу пережить холода.

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"Хорошая новость - в том, что по состоянию на сегодняшний день хранилища заполнены до отметки в 89,89%, - заявил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеермакер. - Страны-члены видят и понимают, как важно придерживаться обязательств по формированию запасов. Это - постоянный процесс, и мы заметно подвинулись на этом пути".

Задача по заполнению хранилищ на 90% к 1 ноября была сформулирована в ЕС в прошлом году вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину, когда цены на энергоносители били рекорды. ЕС взял курс на независимость от российских поставок. Одним из механизмов стало создание общеевропейской платформы для закупок газа - в надежде добиться более низких цен. В Брюсселе ее назвали "выдающимся успехом". Эталонная цена электроэнергии в ЕС сегодня составляет менее 40 евро за мегаватт-час, что в разы ниже трехзначных расценок 2022.