Еврокомиссию просят защитить национальный парк Доньяна в Испании

Защитники окружающей среды подали в Еврокомиссию петицию, под которой стоит более чем 260 тыс подписей, с призывом спасти от высыхания национальный парк Доньяна в Испании

Экологические организации считают, что заповедник находится под угрозой из-за законопроекта, представленного правым правительством Андалузии. Он значительно расширит площади орошения для местных фермеров.

Это вызвало политическую бурю, столкнув прогрессивные партии Испании, которые контролируют центральное правительство и решительно выступают против андалузских мер, и консерваторов, которые недавно добились успехов на местных выборах.

Спор дошел до Брюсселя после того, как Еврокомиссия публично выразила озабоченность по поводу этих планов и призвала власти Испании соблюдать решение, вынесенное в 2021 году Европейским судом. Суд в Люксембурге осудил Мадрид за неспособность должным образом защитить парк от «чрезмерного забора воды» и последующего ущерба для его природы.

Доньяна, имеющий юридический статус природного заповедника, славится своими уникальными экосистемами и богатой флорой и фауной, в том числе такими исчезающими видами, как пиринейская рысь. Через эту зону также пролегает важный маршрут для миллионов птиц, которые ежегодно мигрируют из Северной Европы в Африку.

Но богатое биоразнообразие Доньяны на протяжении десятилетий находилось под давлением интенсивного земледелия, чрезмерной эксплуатации, осушения болот, бурения незаконных колодцев и постоянного наплыва туристов, что усугубляло беды, вызванные изменением климата.

Законопроект усилил беспокойство по поводу парка, о чем свидетельствуют 262 728 подписей. Их собрали неправительственные организации Ecologistas en Acción, Salvemos Doñana, SEO/BirdLife, Wemove и Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Представителей НПО принял в среду еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс. Ему лично вручили петицию с призывом защитить водоносные горизонты Доньяны.

Но исполнительная власть ЕС не может возбудить официальное дело, пока закон не пройдет через андалузский парламент и не вступит в силу. Законодательный процесс в настоящее время приостановлен до внеочередных всеобщих выборов, которые должны состояться 23 июля.

Премьер-министр Андалузии Хуан Мануэль Морено заявил на прошлой неделе, что он открыт для «возможности включения изменений, которые могли бы улучшить юридический текст», даже если период внесения поправок уже прошёл. Премьер, однако, выступил в защиту сути закона и утверждал, что нужно поддержать 1500 фермеров, которые сегодня работают в правовой неопределенности, и чьи урожаи страдают от постоянной засухи.

Сельскохозяйственное производство в Доньяне сосредоточено на выращивании фруктов и клубники, которые требуют постоянного и обильного орошения.

Ранее Морено заявлял, что расширение водоемов для аграрного производства составит от 700 до 800 гектаров. Но согласно оценке, опубликованной WWF, закон в его предложенной форме легализует использование до 1900 га. НПО используют новую цифру как аргумент в своей кампании против того, что они называют «экологической атакой» на одно из самых важных водно-болотных угодий Европы.