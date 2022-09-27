Засуха становится в Евросоюзе постоянным бедствием

Засуха, которую переживает в этом году Евросоюз, может стать постоянным бедствием к середине века, если не будут быстро реализованы эффективные трансграничные меры по устранению её причин и смягчению последствий. Такие предупреждения были сделаны в среду в Европарламенте.

Эксперты сообщили Комитету по окружающей среде, здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (ENVI), что повторяющаяся и сильные засухи окажут значительное влияние на различные виды экономической деятельности, включая сельское хозяйство, транспорт, энергетику и здравоохранение.

Андреа Торети из Европейской обсерватории засухи сказала членам ENVI, что экстремальные погодные явления, от которых ЕС пострадал минувшим летом, «могут стать нормой» к 2050 году, если против этого его страны не примут эффективных мер. «Эти события будут происходить в Европе почти каждый год», - добавила она.

Засуха, которую переживает Европа, считается самой сильной за последние 500 лет. Она поразила 64% территории континента, хотя и в разной степени.

«Необходим европейский подход»

Одним из наиболее пострадавших секторов является сельское хозяйство: в этом году резко сократились урожаи зерновых, кукурузы, сои, подсолнечника и риса.

Засуха началась в конце 2021 года из-за резкого сокращения количества дождевых и снежных осадков в предыдущие месяцы. Их усугубила серия рекордно высоких волн тепла, начавшихся еще в мае в некоторых частях Европы. Это всё также вызвало перегрузки на транспорте и в энергетике.

Судоходство на ключевых речных путях, включая Рейн и Дунай, летом было нарушено из-за низкого уровня воды, что также негативно повлияло на работу гидро- и атомных электростанций.

«Засуха является глобальным явлением и угрозой, и если мы сосредоточимся только на Европе, то мы в основном недооценим риск, - подчеркнула Торети. - Поэтому меры по адаптации и смягчению должны быть реализованы на разных уровнях. Нужно проявить европейский подход с расширенным сотрудничеством".

«Засухи ничего не знают о границах, - добавила глава Европейской обсерватории. - Основная опасность исходит от одновременных событий, которые мы видели в этом году, то есть от засухи и жары. В прошлом мы недооценивали риск, связанный с одновременными экстремальными явлениями».

Её призывы поддержал исполнительный директор Европейского агентства по окружающей среде Ханс Брюнинкс: «Мы наблюдаем довольно много трансграничных эффектов, таких как воздействие на инфраструктуру и продовольственные системы, - сказал он членам парламентского Комитета. - Я думаю, что необходим европейский подход. Многие инструменты общей политики уже задействованы, но им часто не хватает надежной реализации и тесной связи между аспектами этой политики».

Средиземноморское хозяйство под угрозой

По поводу сельского хозяйства Ханс Брюнинкс сказал: «Имеются разные последствия в зависимости от региона, а также от типа культур. По мере того, как засухи и волны тепла станут более регулярными и интенсивными, под всё большей угрозой окажется часть аграрного сектора в Средиземноморье».

Среди мер по адаптации и смягчению последствий, которые он перечислил в ENVI, были: использование различных сортов сельскохозяйственных культур, улучшение ирригационных систем, внедрение точного земледелия, восстановление почвы и других экосистем.

Брюнинкс предупредил, что изменение климата создаёт трудности для продовольственной системы всей Европы.

Тем временем еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил парламенскому комитету, что «у Европы больше нет достаточных ресурсов для борьбы с лесными пожарами».

За этот пожарный сезон в ЕС сгорело более 750 тыс га леса, что является самым высоким показателем с начала наблюдений в 2006 году.

«Европа только что пережила один из самых страшных сезонов лесных пожаров за последнее время, - сказал Ленарчич. - Очевидно, что изменение климата приносит с собой больше жары и длительные периоды засухи. В результате риск возгорания леса распространяется по всей Европе, а пожары становятся всё более частыми и интенсивными».

По его словам, чтобы подготовиться к усилению этих бедствий, Еврокомиссия подготовила план, который включает: быстрое наращивание противопожарных ресурсов, таких как самолеты и вертолеты; предварительное размещение большого количества пожарных в районах, особенно уязвимых для лесных пожаров, и улучшение стратегии предотвращения таких явлений.