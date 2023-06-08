Засуха в Доньяне: фермеры больше не сажают рис

Hans von der Brele

Опустынивание и засуха на юге Андалусии, нехватка воды в болотах и лагунах – плохая новость как для дикой природы, так и для рисоводов.

Когда-то это место называли раем для птиц. В немногих оставшихся лагунах Доньяны на юге Испании по-прежнему можно встретить фламинго. Но изменение климата угрожает уникальной экосистеме.

По словам Серхио Гонсалеса Асиана, местного орнитолога и гида по заповеднику, многие виды приносят всё меньше потомства, растёт смертность, а это серьёзный удар по биоразнообразию.

"А ведь Доньяна находится на перекрёстке миграционных путей птиц, в этом её ключевая роль", – говорит Серхио.

А ещё Доньяна – это 37 000 гектаров рисовых полей. Они орошаются водой из Гвадалквивира, которая проходит через сложную систему насосных станций.

Власти устанавливают ежегодные квоты для фермеров, но это уже не помогает.

"Рисовые поля занимают большую площадь. За последние три года в Атлантический океан поступало не так много пресной воды с гор. Соль проникала в грунтовые воды и подходила всё ближе к угодьям. Сейчас в одном литре около 3 граммов соли, это губительно для риса", – поясняет Серхио.

Ферма Хосе как будто стоит на выжженной земле, засуха здесь продолжается уже долгие месяцы.

В прошлом году ситуация стала критической: Хоcе получил на 70% меньше воды. Союз рисоводов, который он возглавляет, решил обрабатывать лишь треть площади плантаций. Но сейчас приходится принимать ещё более радикальные меры: "В этом году дефицит ещё более существенный, – говорит Хосе Даниэль Карбонель. – Нам приходится рассчитывать лишь на 11% от приписанного нам в обычное время объёма воды. А в районе Севильи было решено вообще не сажать рис".

Испания обратилась в Еврокомиссию за экстренной помощью для нуждающихся фермеров.

Это глинистая, сухая почва, которая образует небольшие комки. Мы не можем выращивать ни зерновые, ни садовые культуры. Единственное, что может произрастать здесь, на болотах Гвадалквивира, – это рис, но для этого поля должны быть залиты водой. Хосе Даниэль Карбонель президент Союза рисоводов, Исла-Майор

Фермеры готовятся к худшим временам, а это также ударит по экономике сельской общины Исла-Майор, которую рисоводы основали век назад для освоения долины реки Гвадалквивир.

"Ситуация прискорбная, для некоторых коллег это просто катастрофа", – подытожил Хосе.

Из Доньяны передаёт корреспондент Euronews Ханс фон дер Брели: "Две трети территории Испании находятся под угрозой опустынивания. Климатический кризис острее всего ощущается именно здесь".