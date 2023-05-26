Иранские власти обвинили бельгийского гуманитарного работника в шпионаже, антииранском заговоре в сотрудничестве с США, контрабанде валюты и отмывании денег

Гуманитарный работник Оливье Вандекастил освобожден после 455 дней содержания под стражей в Иране и отправлен в родную Бельгию. В январе 2022 года он был приговорен в Тегеране к 40 годам тюремного заключения и 74 ударам плетью. Вандекастила обвинили в шпионаже, антииранском заговоре вместе с США, в контрабанде валюты и отмывании денег.

Премьер-министр Бельгии сообщил, что Вандекастил был доставлен в Оман, где о нем позаботились бельгийские военные и дипломаты. Александр де Кро добавил:

«Для меня выбор всегда был очевиден: на первом месте всегда была жизнь Оливье. Я взял на себя ответственность за это. В Бельгии мы никого не бросаем, особенно невиновного соотечественника".

Эта новость принесёт облегчение для друзей и родных Вандекастила, которые были обеспокоены условиями его содержания за решёткой и ухудшением здоровья.

Тегеран сообщил, между ним и Брюсселем произошел обмен заключёнными. Вандекастила обменяли на иранского дипломата по имени Ассадолла Асади, который был осужден за терроризм в Бельгии.

Пресса писала о том, что бывший сотрудник европейской гуманитарной миссии в Иране оказался втянут в геополитическую игру между Востоком и Западом, которая называется "дипломатией заложников".