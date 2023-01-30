Бельгия вынуждена играть с Ираном в "дипломатию заложников"

Бельгиец Оливье Вандекастил втянут в геополитическую с Ираном, которая называется "дипломатией заложников". В ней граждан Запада хватают, чтобы использовать в качестве разменной монеты. Бывший сотрудник гуманитарной миссии накануне возвращения на родину был арестован иранскими властями якобы за шпионаж, контрабанду валюты и отмывание денег. Его приговорили к 40 годам тюремного заключения и 74 ударам плетью. Он участвовал в попытах обмена узниками между Брюсселем и Тегераном. Друг Вандекастила Оливье Штайртежем ведёт компанию за то, чтобы его в итоге освободили, а пока хотя бы улучшили условия содержания.

«Еда очень плохая, поэтому он уже похудел на 25 кг. Оливье никого не видит, потому что его не выпускают из одиночной камеры. Он потерял ногти на ногах. У него проблемы с желудком, с психикой, проблемы с зубами. Так что положение моего друга немного отчаянное. Оливье не видит никаких изменений в своём деле. Люди, которые его удерживают, говорят ему: "О тебе все забыли. Ваше посольство не хочет тебя видеть. Твоя семья о тебе уже не думает". И это, очевидно, у него постоянно на уме.

Тегеран хотел обменять Оливье на иранского дипломата Ассадоллу Асади, осужденного в Бельгии на 20 лет лишения свободы по обвинению в терроризме. Но судьи в Брюсселе приостановили действие соглашение о переводе его в другое место заключения, опасаясь, что в Иране Асади уйдёт от наказания. Верховный суд Бельгии должен решить, может ли обмен состояться, до 5 марта. Но глава местного отделения правозащитной организации Amnesty International Филипп Хенсманс призывает правительство подготовиться на случай, если сделка не состоится.

«Есть опасность, так бельгийское правительство добиваться только освобождения Оливье. Но что если Верховный суд объявил это невозможным, что мы тогда будем делать? Я надеюсь, что проблема тогда будет переведена на дипломатический уровень - мы не знаем, какие там уже ведутся переговоры. Но бельгийское правительство должно искать и другие решения, чтобы добиваться освобождения оказавшихся в такой ситуации соотечественников».

Ранее в январе министр юстиции Бельгии заявил, что делается всё в рамках конституции для освобождения Вандекастила. Но Бельгия - не единственная страна, вовлеченная в дипломатическую игру с Ираном. В воскресенье в Париже прошла демонстрация с призывом освободить семерых граждан Франции, содержащихся в иранских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям, в том числе, за шпионаж.