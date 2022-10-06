Иран обвиняет французов в шпионаже

Иранское телевидение опубликовало кадры с гражданами Франции, которые были арестованы в Исламской республике в мае. Тегеран обвиняет их в шпионаже и подстрекательстве к беспорядкам. В обнародованных роликах, по заявлениям иранской стороны, французы сами в этом признаются. В Париже назвали происходящее возмутительным фарсом, заявили, что признания были сделаны под давлением, и потребовали немедленно освободить сограждан.