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мир

Иран обвиняет французов в шпионаже

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 Euronews
Кадр из видео иранского телевидения
Кадр из видео иранского телевидения   -   Авторское право  Кадр из видео IRNA

Иранское телевидение опубликовало кадры с гражданами Франции, которые были арестованы в Исламской республике в мае. Тегеран обвиняет их в шпионаже и подстрекательстве к беспорядкам. В обнародованных роликах, по заявлениям иранской стороны, французы сами в этом признаются. В Париже назвали происходящее возмутительным фарсом, заявили, что признания были сделаны под давлением, и потребовали немедленно освободить сограждан.