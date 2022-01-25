Французского блогера приговорили в Иране за шпионаж

Гражданин Франции Бенжамен Бриер приговорен в Иране 8 годам и 8 месяцам тюремного заключения по обвинению в шпионаже и пропаганде против политической системы.

Его семья призывает правительство Франции вмешаться в ситуацию.

Адвокат назвал решение несправедливым и выразил мнение, что процесс над его подопечным носил политический и предвзятый характер. Бриер планирует обжаловать вердикт в течение 20 дней.

36-летний француз был задержан в мае 2020 года, по официальной версии, в связи со "съёмкой запрещенных территорий", которую он осуществлял с помощью беспилотного аппарата в природном парке в Иране.

Иранские силы безопасности арестовали его в пустынной зоне вблизи границы с Туркменией.

Бенжамен Бриер вел в инстаграме блог о своих путешествиях в автофургоне. Он уже месяц проводит голодовку в знак протеста.