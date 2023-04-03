Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон едут к Си Цзиньпину

Председатель Еврокомиссии выступает за переосмысление многосторонних связей ЕС с КНР, которые в последние годы развиваются не слишком успешно. Именно в этом контексте наблюдатели в Брюсселе и Париже рассматривают поездку Урсулы фон дер Ляйен вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном на этой неделе в Пекин.

В 2022 году Китай был крупнейшим экспортёром в страны Евросоюза и третьим по величине получателем товаров из ЕС.

Алисия Бачульска из Европейского совета по международным отношениям ожидает, что руководитель Китая Си Цзиньпин постарается воспользоваться этим визитом европейских лидеров для налаживания в первую очередь экономического сотрудничества с ЕС:

«У нас есть крупнейшие игроки, такие как Германия и Франция, и деловые круги в этих двух странах очень сильно заинтересованы в том, чтобы вернуться к "обычному бизнесу". Макрон приезжает с делегацией бизнесменов. Это определенно сигнал Пекину о том, что экономическое сотрудничество по-прежнему занимает важное место в планах Парижа. По речи фон дер Ляйен на прошлой неделе видно, что Европа в целом стремится не__отвернуться от Китая, который не разделяет её принципов, а размежеваться с ним, сохранив его партнёром, как это сделала Америка".

Глава Еврокомиссии подчеркнула важность снижения рисков в отношениях со Катаем, который, по её словам, становится более репрессивным внутри и более напористым за рубежом. Алисия Бачульска продолжает:

«На практике это будет очень сложно, учитывая размах ревизионизма Си Цзиньпина, учитывая его амбиции; а также то, как наша экономика была политизирована в последнее десятилетие. Председатель Си стремится защитить Китай от внешних потрясений».

Эммануэль Макрон хочет удержать Китай от ещё большего сближения с Россией, но эксперты предупреждают, что у него не так много места для маневра, поскольку китайско-российские отношения всё больше приобретает стратегический характер.

Антуан Бонда, старший преподаватель парижского Института политических исследований, объясняет, что Макрон и фон дер Ляйен могут только предупредить Пекин о возможных последствиях, если он продолжит оказывать военную поддержку Москве. Они также попытаться объяснить ему опасность того, что Россия разместит ядерное оружие в Беларуси:

«_Президент Макрон поднимет этот вопрос перед Китаем по двум причинам. Во-первых, Франция, безусловно, является ядерной державой. Во-вторых, Франция, в отличие от США и Великобритании, не является частью какой-либо соглашения о совместном использовании ядерного оружия, как эти две страны. Думаю, президент Франции отдаёт себе отчёт в том, что он может оказывать на Си Цзиньпина лишь ограниченное влияние. Франция, по сравнению с Китаем, сегодня политический легковес, хотя она и является постоянным членом Совета безопасности ООН. Отношения здесь очень асимметричны, и Макрон мало в чем может убедить Си Цзиньпина. Но попробовать можно. Конечно, хорошо поддерживать канал связи открытым, но мы должны быть очень реалистичными в наших надеждах и не ожидать слишком многого_».

Оба эксперта согласны с тем, что ключевым фактором в отношениях между ЕС и КНР будут технологии, которые можно использовать для контроля друг за другом. Но это не означает, что Китай имеет преимущество, поскольку он по-прежнему является в первую очередь экспортным центром и сильно зависит от доступа к европейским рынкам.

С другой стороны, как считают Бачульска и Бонда, политика Евросоюза будет больше сосредоточена на стратегической автономии и собственных разработках этих передовых технологий, чтобы не зависить от того или иного геополитического партнёра.