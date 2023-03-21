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Новости Европы

НАТО предостерегает Китай от поставок летального оружия России

Access to the comments Комментарии
 Maria Psara
Генеральный секреьарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секреьарь НАТО Йенс Столтенберг   -  Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

НАТО приветствует любые мирные инициативы, но сейчас решающее слово должно оставаться за Украиной. Об этом заявил генеральный секретарь альянса в Брюсселе во вторник, когда в Москве встречались руководители России и Китая. Йенс Столтенберг попросил КНР не поддерживать то, что он назвал незаконной войной РФ против Украины.

"Мирное предложение Китая включает в себя некоторые положительные аспекты и элементы, которые я поддерживаю. Это, например, важность ядерной безопасности, защиты гражданских лиц и, не в последнюю очередь, важность суверенитета, территориальной целостности и независимости. И, конечно же, любое мирное решение для Украины должно основываться на этих принципах".

Генсек НАТО предостерег Китай от поставок летального оружия в Россию, хотя признал отсутствие свидетельств о таких поставках. Столтенберг также отметил сближение двух стран, в том числе по стратегическим вопросам:

«Встреча, которая проходит в Москве, отражает тенденцию, которую мы наблюдали в последние годы, когда Китай и Россия неуклонно сближались. Мы должны помнить, что всего за пару недель до вторжения, в феврале прошлого года, президенты Си и Путин встретились в Пекине, где они подписали совместную декларацию, обещая друг другу неограниченное  партнёрство".

Генеральный секретарь представил отчет НАТО за 2022 год и подчеркнул, что в прошлом году расходы союзников на оборону увеличились на 2,2% в реальном выражении. Йенс Столтенберг подтвердил, что процесс вступления Финляндии в НАТО будет завершен до июльского саммита, но Швеции, вероятно, следует подождать до проведения выборов в Турции.