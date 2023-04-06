Макрон и фон дер Ляйен ищут точки сближения с Китаем

Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен обсуждают в Пекине возможность «общего пути» для Китая и Евросоюза. Важность этого сотрудничества президент Франции подчеркнул в самом начале встречи с премьером госсовета КНР Ли Цяном.

В повестке дня особое место занимает вопрос о российском вторжении в Украину. На фоне сближения Пекина и Москвы Макрон отмечал, что КНР может сыграть особую роль в поиске мирного решения. Ядром сотрудничества ЕС с Китаем при этом называют экономическое партнёрство.

Президент Франции и глава Еврокомиссии проводят переговоры как один на один, так и в трёхстороннем формате. Особое внимание в рамках этого визита приковано к их встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.