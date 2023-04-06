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Китай

Макрон и фон дер Ляйен ищут точки сближения с Китаем

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Приём президента Франции Эммануэля Макрона в Пекине
Приём президента Франции Эммануэля Макрона в Пекине   -  Авторское право  Thibault Camus/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Андрей Позняков

Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен обсуждают в Пекине возможность «общего пути» для Китая и Евросоюза. Важность этого сотрудничества президент Франции подчеркнул в самом начале встречи с премьером госсовета КНР Ли Цяном.

В повестке дня особое место занимает вопрос о российском вторжении в Украину. На фоне сближения Пекина и Москвы Макрон отмечал, что КНР может сыграть особую роль в поиске мирного решения. Ядром сотрудничества ЕС с Китаем при этом называют экономическое партнёрство.

Президент Франции и глава Еврокомиссии проводят переговоры как один на один, так и в трёхстороннем формате. Особое внимание в рамках этого визита приковано к их встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.

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