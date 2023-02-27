Лондон и Брюссель договорились о товарах для Белфаста и Дублина

"Брексит" снова в заголовках новостей. После нескольких месяцев кропотливых переговоров между Евросоюзом и Соединённым Королевством было достигнуто соглашение по так называемому "Североирландскому протоколу", который позволяет товарам перемещаться между Северной Ирландией и Ирландской Республикой без досмотра. Одна часть острова остаётся в составе Соединённого королевства, другая - в едином рынке ЕС, но границы между ними по-прежнему нет.

Председатель Еврокомиссии и премьер-министр Великобритании находились в Лондоне, чтобы заключить сделку, получившую название «Виндзорские рамки».

«Эти рамки позволят нам открыть новую главу, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Она обеспечивает долгосрочные решения, которые, как мы оба уверены, будут работать для всех людей и бизнеса в Северной Ирландии. Эти решения непосредственно отвечают на поднятые ими проблемы».

По действующим правилам, товары проверяются в портах Северной Ирландии по прибытии из Великобритании, после чего они могут быть перемещены в Ирландскую Республику. Новые предложения создадут два разных направления.

Товары, предназначенные только для Северной Ирландии, будут проходить по зелёной полосе, где их не досматривают. Товары, предназначенные для Ирландской республике и ЕС, будут проходить по красной полосе, на которой будут проводиться проверки.

Юнионисты опасаются, что в Ольстере будут постепенно утверждаться торговые и прочие законы Евросоюза. Поэтому премьер Риши Сунак объявил о новом механизме, который позволит Североирландской Ассамблее инициировать наложение вето на любые изменения правил в отношении товаров ЕС:

«Это установит четкий процесс, с помощью которого демократически избранная Ассамблея (Стормонт) сможет экстренно затормозить изменения Евросоюзом правил торговли, которые могут оказать значительное и долгосрочное влияние на повседневную жизнь. В случае "стормонтского торможения" британское правительство сможет применить вето".

Европейский суд по-прежнему будет выступать в качестве верховного арбитра в любых спорах между ЕС и Великобританией. Лишить его подобной юрисдикции требуют Демократические юнионисты и ярые сторонники "брексита" в Консервативной партии, опасаясь, что иначе влияние на Белфаст будет переходить от Лондона к Дублину, и с итоге Соединённое Королевство лишится своей части.

Текст соглашения будет теперь представлен на утверждение в британском парламенте.