Североирландский протокол: Риши Сунак заявил о "позитивных дискуссиях"

Переговоры между Лондоном и Белфастом по североирландскому протоколу продвигаются, но еще есть работа. Об этом британским СМИ заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

После встречи с главой правительства лидер Демократической юнионистская партии не Джеффри Доналдсон отметил:

"Решение, которое примут премьер-министр и Еврокомиссия, приведет к еще большему разделению Северной Ирландии либо очистит путь к исцелению и дальнейшему восстановлению политических институтов .

В республике Ирландия партия Шинн Фейн призвала к скорейшему заключению соглашения по вопросу статуса Северной Ирландии. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар выразил надежду, что соглашение между Лондоном и Брюсселем может быть заключено в течение недели.

Глава британского правительства после встречи с политическими лидерами Северной Ирландии заявил о прогрессе. " Я поставил себе задачу защитить место Северной Ирландии на нашем внутреннем рынке , защитить Белфастское соглашение, найти решение практическим проблемам, с которыми семьи и бизнес столкнулись из-за протокола".

Лондон и Брюссель пытаются урегулировать спор вокруг особого статуса Северной Ирландии после "брексита" с 2020 года. В рамках торгового соглашения Северная Ирландия осталась членом Таможенного Союза ЕС, но при условии выполнения контрольных процедур в портах, бюрократические сложности затруднили поставки и вызвали недовольство местного населения и политический кризис.