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Великобритания

Евросоюз и Великобритания достигли новой сделки по "брекситу" - британские СМИ

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 Euronews
Архив: председатель Еврокомиссии и премьер-министр Великобритании в Шарм-эль-Шейхе, ноябрь 2022 г.
Архив: председатель Еврокомиссии и премьер-министр Великобритании в Шарм-эль-Шейхе, ноябрь 2022 г.   -  Авторское право  Steve Reigate/WPA Rota

Британское правительство и Европейский Cоюз достигли соглашения о снятии разногласий по Североирландскому протоколу. Именно с этой целью в понедельник в Великобританию прилетела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее встреча в Виндзоре с британским премьер-министром Риши Сунаком стала кульминацией переговоров между британской и европейской исполнительной властью, которые длились не один месяц.

Протокол по Северной Ирландии стал камнем преткновения на пути к примирению между Евросоюзом и Великобританией после "брексита".

Риши Сунаку ещё предстоит убедить в правильности протокола радикальное крыло консервативной партии, а также североирландские партии.

После переговоров Урсула фон дер Ляйен встретится с королем Карлом III.

Новое соглашение или новое видение того, что уже было в договоре, снимет многие препятствия, которые осложняли торговлю между Северной Ирландией (в составе Великобритании) и остальной частью страны, которые возникли после её выхода из европейского блока.