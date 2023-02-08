Полицейским стран ЕС велено совместно бороться с наркоторговлей

Европейская комиссия пытается помочь странам Евросоюза в борьбе с незаконным оборотом наркотиков путем расширения сотрудничества между национальными полицейскими силами. Во вторник во время поездки в порт Антверпена еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон пообещала улучшить обмен данными, а также объявила о новых предложениях по искоренению коррупции, которые будут обнародованы в конце апреля.

Рекордные 110 тонн кокаина были изъяты в антверпенском порту в прошлом году, что составляет 40% от количества, конфискованного по всему ЕС.

Выступая вместе с министром внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден, Юханссон назвала организованную преступность такой же угрозой для европейского общества, как и терроризм.

Верлинден добавила, что её страна будет уделять приоритетное внимание международному сотрудничеству полиции во время своего шестимесячного председательства в Совете ЕС, которое начнется в январе следующего года.

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